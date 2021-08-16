Kripto Paralar Hakkında Doğru Sanılan 5 Şehir Efsanesi

Kripto para birimleri, yatırımlar ve varlık oluşturma söz konusu olduğunda çok sıcak bir konu olmaya devam ediyor. Ancak tüm bunlar, insanların kripto para birimleriyle ilgili bakış açılarını manipüle eden sayısız söylenti ve efsaneyi de ortaya çıkartıyor. Kripto varlıkları ve parasal yatırımları içeren bilinçli kararlar vermek istiyorsanız, gerçeği bilmeniz her şeyden daha önemli. İşte Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri hakkında gerçek olmayan bazı şehir efsaneleri.
1. Kripto Para Birimleri Güvenli Değil
Birçok kişi, dolandırıcılık durumunda ulaşılabilecek herhangi bir kuruluş veya yetkili olmadığı için kripto işlemlerinin güvenliğini ve emniyetini sorguluyor. Ancak gerçek şu ki, kripto para birimi işlemleri, standart para birimlerine oranla daha güvenlidir.
Merkezi sistemlerde, bankalar gibi kuruluşlar, işlem kayıtlarını tek bir ortak defterde saklar. Bir saldırgan merkezi ağı ihlal ederse, her işlemi değiştirebilir. Bununla birlikte, bitcoin gibi kripto para birimleri söz konusu olduğunda, kayıtlar blok zinciri olarak bilinen merkezi bir defterde bloklar şeklinde saklanır.
Bloklar değişmez olduğu için bir blok zincirini kırmak neredeyse imkansızdır, yani oluşturulduktan sonra hiç kimse bir bloğu değiştiremez. Ayrıca, kayıtlar ağın bir parçası olmak isteyen herkesin kullanımına açıktır.
Yine de, çeşitli kripto saldırılarının raporları bu açıklamaya karşı çıkabilir. Ancak, bu olayların, kripto para biriminin kendisinde değil, kripto para borsası web sitelerinde bulunan güvenlik açıklarına kadar izlenebileceğini bilmelisiniz.
2. Kripto Para Birimleri Yasadışıdır
Bu şehir efsanesinin çıkış noktası, suçluların, yasa dışı faaliyetlerde bulunmak için kripto para birimlerini kullanıyor olmaları. Ama bazı kötü niyetli insanların bir para birimini ne amaçla kullandıkları, o para birimini yasadışı yapmaz. Suçlular, yasa dışı faaliyetlerinde fiziksel paraları da kullanabilirler ve bu, elimizdeki patayı yasadışı yapmaz.
Blockchain işlemlerinin arkasındaki anonimlik, bu efsaneye fazlasıyla katkıda bulunuyor. Kripto işlemlerinde belirli bir kişiyle ilgili herhangi bir "parmak izi bilgisi" bulunmadığından, suçlular bu dijital para birimine giderek daha fazla ilgi duyuyor.
Ancak bu, hiç kimsenin işlem verilerini kullanarak onları takip edemeyeceği anlamına gelmez. Blok zinciri işlemleri belirli bilgiler içermez, ancak gerçek dünya kimliğine daha fazla bağlanabilen kullanıcının cüzdan adresini içerir.
3. Kripto Para Birimleri Sizi Hızla Zengin Eder
İnternette sıradan insanlara bir "hızlı zengin ol" planı sunarak ürünlerinin reklamını yapanları veya sahte finans "guruları" görmüş olabilirsiniz. İnsanlar, kripto para birimleriyle ilişkili riskleri düşünmeden bu tür sahtekarlıklara inanma eğilimindedir. Zor kazanılan paranızla rastgele bir yabancıya güvenmeyeceğiniz için, yatırım söz konusu olduğunda, elbette profesyonel değilse, birinin dijital varlıklarınızı sizin için yönetmesine izin vermeyin.
Ayrıca, kripto para birimlerinin değerleri inanılmaz derecede değişkendir. Bugün elinizdeki Bitcoin'le büyük kar elde etmişken, 2 gün sonra elinizdeki ana değerin bile altına düşebilirsiniz. Yani kripto para birimleri sizi kısa zamanda zengin etmek gibi bir vaadi olamaz.
4. Kripto Para Birimleri Dolandırıcıdır
Kripto para birimleri etrafında dönen dolandırıcılıklar hızlı artıyor. Ancak bu, kripto para birimlerinin kendilerinin bir "dolandırıcılık" olduğu anlamına gelmez. Yatırım yapmadan önce kripto para birimlerinin arkasındaki teknolojiyi ve nasıl çalıştıklarını öğrenmeniz önemlidir.
Daha önce de belirtildiği gibi, kripto para birimleri diğer tüm yatırım seçeneklerinden daha değişkendir. Ancak yeterince düşündüyseniz ve sonuçları iyice analiz ettiyseniz, minimum kayıp yaşarken karınızı maksimize edebileceksiniz. Zamanını ve emeğini araştırmaya yatırmayan birisi ise, fiyat tablosunun beklenmedik iniş çıkışları ile karşı karşıya kalacaktır.
5. Kripto Para Birimleri Geleneksel Para Birimlerini Değiştirecek
Birçok kişi kripto para birimlerinin güvenli olmadığını ve yalnızca bilgisayar korsanlarının bunları yasa dışı amaçlarla kullandığını düşünürken, diğerleri kripto para birimlerinin dolar gibi kağıt para birimlerinin yerini alacak kadar istikrarlı olduğuna inanıyor. Ama bu, şu an için uzak bir hayal olmanın ötesinde değil.
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