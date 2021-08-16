Kripto Paralar Hakkında Doğru Sanılan 5 Şehir Efsanesi

Bitcoin bir aldatmaca mı? Kripto para birimleri gerçekten çevreyi mahvediyor mu? Kripto paralar hakkında doğru sanılan 5 şehir efsanesini düzeltiyoruz...

Kripto Paralar Hakkında Doğru Sanılan 5 Yanlış

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