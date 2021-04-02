Kripto Paraya Yatırım Yapacaklara Önemli Tavsiyeler

Kripto para birimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler bir yatırım aracı haline geldi. Kripto para birimlerine yatırım yaparken siber güvenliğe dikkat etmek çok önemlidir. Kaspersky, kripto para birimlerine yatırım yapanlara güvenlik önerileri veriyor.