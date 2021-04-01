Özel Tasarım PlayStation 5'lere Şimdi de "Pirinç PS5" Eklendi

PlayStation 5 piyasaya sürüldüğünden beri oldukça tuhaf bazı PS5 tasarımları gördük. Şimdiyse karşımızda pirinçten bir PS5 duruyor.
Sarı renkli bir bakır ve çinko alaşımı olan pirinç, havalı ve modaya uygun bir seçim gibi görünebilir. Ancak YouTube kanalı DIY Perks, malzemeyi göreceli kolaylıkla bükülebileceği, kesilebileceği, lehimlenebileceği ve cilalanabileceği için seçti. Yine de bu, PS5'in benzersiz eğrilerini yeniden oluşturmanın zor olmasını engellemedi.
Aşağıdaki videoda, kanal sunucusu Matthew Perks'in Sony'nin PS5 tasarımına şaşırtıcı derecede zevkli bir bakış açısı kazandırmak için ön plakayı büktüğünü, üflediğini ve şekillendirdiğini görebilirsiniz. Matthew, pirinç bir kabuğa sahip olduğu için PS5'in kablosuz ağ sinyallerini almasını zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor. Bu yüzden anteni makinenin arkasına taşımak zorunda kalmış.
Sony henüz herhangi bir özel DualSense denetleyicisi veya PS5 ön yüzünü piyasaya sürmemiş olsa da, çeşitli şirketlerin ve sanatçıların oldukça garip ve son derece pahalı alternatifler sunduğunu görmek, oldukça eğlenceli.
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