Kuantum Çip Üretimini Kolaylaştıracak Teknoloji

Intel'in yeni geliştirdiği teknolojiyle, kuantum çipleri geleneksel üretme teknikleri ve silikon ile üretmek mümkün olabilir!

  • H. Hüseyin Öztürk
Kuantum çip üretimini kolaylaştıracak teknoloji

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