Kuantum Çip Üretimini Kolaylaştıracak Teknoloji
Intel'in yeni geliştirdiği teknolojiyle, kuantum çipleri geleneksel üretme teknikleri ve silikon ile üretmek mümkün olabilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Intel, ticari olarak piyasada bulunan bir kuantum bilgisayar üretme hedefini gerçekleşme yönünde büyük bir adım attı. Geleneksel silikondan üretilen "spin qubit" çipi, Intel ile QuTech tarafından ortak olarak geliştiriliyor ve kuantum çipi üretimini kolaylaştırıyor.
Diğer bir deyişle, bu kuantum çipi zaten kullanılan üretim tekniklerini kullandığı için büyük çapta üretimi mümkün hâle geliyor ve bu, gelecek nesil bilgisayarlar için çok iyi bir haber.
Spin qubit konsepti, Intel'in kuantum hesaplama için geliştirdiği alternatif bir yaklaşım (süperiletken qubitlere ek olarak). Firma, bunun bildiğimiz yarı iletken elektroniklerine çok benzediğini söylüyor.
Spin qubit'ler, bir elektronun dönüşünden faydalanarak çalışıyor, bunlar mikrodalga titreşimleri ile kontrol edilebiliyor ve geleneksel 0 ve 1 değerlerine karşılık gelecek şekilde "yukarı" veya "aşağı" şeklinde sınıflandırılabiliyorlar. Ama buradaki esas numara, elektronların "süperpozisyon" denen, hem aşağı ve hem yukarıda aynı anda bir pozisyonda bulunabilmesi.
Bu kapasite, hesaplamaya yepyeni bir boyut ekliyor, çok daha fazla güç katıyor, devasa veri setlerini paralel olarak işleme mümkün hale geliyor ve bu, geleneksel bir işlemciden çok daha hızlı.
Spin qubit'lerin önemli bir özelliği de daha yüksek ısılarda çalışabilmeleri, Intel'in söylediğine göre, bu sayede kontrol elektronikleri işlemciye çok daha yakın yerleştirilebilir ve sistemin karmaşıklığı ciddi oranda azaltılabilir.
Bu basit bir ilk adım olsa da, önemli bir adım. Kuantum hesaplama konusunda sıradaki gelişmeleri merakla bekleyeceğiz.
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