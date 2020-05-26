Kuantuma Dayanıklı e-posta Teknolojisi Yolda. Peki Ama Bu Ne Anlama Geliyor

Güvenli eposta sağlayıcısı Tutanota, Hannover Leibniz Üniversitesi L3S Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışarak PQmail adlı, kuantum bilgisayarlara karşı güvenli bir şifreleme geliştiriyor.
Ücretsiz olarak sunulan eposta yazılımlarda kullanılması amaçlanan PQmail'in amacı, kuantum bilgisayarların şifre çözme gücüne karşı önlem almak. Kuantum bilgisayarlar yaygın hale geldiğinde, mevcut şifreli epostaların bu bilgisayarlar ile çözülebileceğine inanılıyor. Siber suçluların şifreli bilgileri böyle bir gelişme için sakladığı biliniyor.
AB finansmanı ve Profesör Sascha Fahl'dan fon desteği alan PQmail projesi, kuantuma karşı güvenli şifreleme sistemini tamamladığında firmanın eposta istemcisiyle entegre edilecek. Böylece epostalar, gelecekte kuantum bilgisayarlar tarafından çözülemeyecek biçimde şifrelenecek.
PQmail, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından test edilen çeşitli post-kuantum algoritmalarını değerlendirmeyi planlıyor. Bunun sonrasında Tutanota'ya entegre edilebilecek "Mükemmel İletme Gizliliğini" destekleyen karma bir iletişim protokolü tasarlanacak. Teknoloji Tutanota'ya eklenmeden önce protokol, güvenlik testlerinden geçecek.
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