Kuantuma Dayanıklı e-posta Teknolojisi Yolda. Peki Ama Bu Ne Anlama Geliyor

Kuantum bilgisayarlar yaygınlaştığında, onların şifre çözme gücüne dayanıklı olacak bir e-posta teknolojisi için harekete geçildi. Peki bu yeni teknoloji, hayatımızda neleri değiştirecek?