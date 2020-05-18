Minecraft Geliştiricisi Mojang, Yılların Logosunu ve İsmini Değiştirdi

Minecraft geliştiricisi Mojang, hem isminde küçük bir değişiklik yaptı; hem de yıllardır kullandığı logosunu değiştirdi.

18 Mayıs 2020 20:00

Levent Öztürk