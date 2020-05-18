Minecraft Geliştiricisi Mojang, Yılların Logosunu ve İsmini Değiştirdi

Minecraft'ın gelişimi, 2009 yılının Mayıs ayında başlamıştı ve bu da oyunun artık 11 yaşına girmiş olduğu anlamına geliyor. Kutlama amacıyla da geliştirici Mojang yeniden markalanmaya giderecek, ufak bir isim değişikliğine ve yeni bir logo tasarımına karar kıldı.
Geliştiricinin yeni adı Mojang Studios oldu ve yeni görsel kimliği de isminden esinleniyor. Mojang, İsveççe yaklaşık olarak "küçük cihaz" anlamına geliyor ve bunun etkileri de yeni logo animasyonunda görülebiliyor.
Şirket, Stockholm'da başladıkları yolculuklarına 20'li yaşlara girerken çok oyunlu, çok konumlu bir firma olarak devam ettiklerini, Minecraft Earth ve Minecraft Dungeons'ın ardından bir uzun metrajlı film planladıklarını, epik bir canlı dizi hazırladıklarını ve yeni oyunlar için farklı fikirleri incelediklerini söyledi.
Minecraft Earth, Mojang'ın geçtiğimiz yıl ana oyunun onuncu yıl dönümünün bir parçası olarak duyurduğu bedava AR oyunu. Eğer cihazınızın AR yeteneği bulunuyorsa iOS veya Android üzerinde indirmeniz mümkün.
Minecraft Dungeons ise ilk olarak 2018'de tanıtılan blok tabanlı sandbox oyunun Diablo benzeri bir ARPG sürümü. Oyun Windows 10, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox Game Pass'e 26 Mayıs tarihinde gelecek; 19,99 dolar (Standart Sürüm) veya 29,99 dolar (Hero Sürümü) fiyatları ile oynanabilir olacak.
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