Küçük Bir Örümceğin Dev Bir Yılanı Öldürüp Yiyebildiğini Biliyor muydunuz?

En korkutucu yaratıklar söz konusu olduğunda, yılanlarla örümceklerin baş başa gittiğini söylemek yanlış olmaz. İkisi de iyi birer avcı olan bu canlılar, aynı zamanda av ve avcı olarak ekosistemde çok önemli roller de oynuyor.
Boyutları açısından baktığımızda bir örümcek ve bir yılan karşı karşıya geldiğinde şanslı olan tarafın yılan olduğunu düşünebilirsiniz, ancak son zamanlarda gerçekleştirilen bir çalışma bunun her zaman böyle olmadığını ortaya koydu. Örümcekler güçlü ağları ve zehirleri ile kendilerinden çok daha büyük yılanları yakalayıp öldürebiliyor ve yiyebiliyorlar. Bunu keşfetmek, bilim insanlarını da oldukça şaşırttı.
American Journal of Arachnology'de yayınlanan araştırmada, bilim insanları sosyal medya araştırmalarının yanı sıra Dünya'nın dört bir yanından gelen literatüre dayalı bir meta-analiz gerçekleştirdi ve yılanları yiyen 319 örümcek tespit edildi. Raporlar, yılan avcısı örümceklerin var olduğunu ortaya çıkardı. Antarktika hariç her kıtada, örümceklerin çoğunlukla böceklerle beslenmesine rağmen, zaman zaman bu olağandışı avlarını da yedikleri görülüyor.
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