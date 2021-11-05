Kulağa Garip Gibi Gelse de, Samsung Kendi Pantolonlarını Üretiyor!

Samsung, Galaxy Z Flip 3'ü temel alan yeni bir moda akımı yaratmak istiyor ve bunu yapmak için sıra dışı fikirleri hayata geçirmekten de geri kalmıyor. Şirket, Avustralya'nın en sevilen kot markası Dr Denim ile ilginç bir ortaklık kurdu ve Galaxy Z Flip 3'ün benzersiz katlanır form faktörünü kucaklayan ve kutlayan yeni bir sınırlı üretim kot pantolon çiftini duyurdu. Bu pantolonların farkı ise, Galaxy Z Flip 3 için özel bir cebe sahip olmaları.
Katlanan bir telefonun ana avantajı, daha az yer kaplaması. Kapaklı tasarımı sayesinde Galaxy Z Flip 3, şimdiye kadar üretilmiş en kompakt akıllı telefonlardan biri - en azından katlandığında.
Dr Denim ise, görünüşe göre Galaxy Z Flip 3'ü büyük, rahatsız edici dikdörtgen pantolon ceplerine sahip olmanın faydalarını ortadan kaldırabilecek bir trend belirleyici olarak görüyor. Moda evi bu felsefeyi yeni bir Z-etiketli kot pantolona uyguladı ve küçük bir cebi olan bir tasarım ortaya çıkardı. Cep, tam olarak Galaxy Z Flip 3'ün sığması için tasarlanmış.
Z Flip Pocket Denim isimli kot pantolon 1.499 dolara satılıyor. Telefonun kendisinden daha pahalı gibi görünebilir, ancak durum böyle değil. 1.499 dolar karşılığında sadece Z Flip Pocket Denim kot pantolon almıyorsunuz, yanında cebine koyabileceğiniz bir de Galaxy Z Flip 3 alıyorsunuz.
Dr Denim sadece 450 adet Z Flip Pocket Denim kot pantolon üretecek. Ama ilerleyen zamanlarda bu değişebilir. Belki de Galaxy Z Flip 3 moda trendlerini yeniden tanımlayacak ve bol ceplerin sonunu işaret edecek.
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