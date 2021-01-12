Kullanılmış, 2. El Akıllı Telefon Satışlarında Yeni Bir Rekor Geldi

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden IDC'nin hazırladığı yeni rapora göre, insanlar kullanılmış ve yenilenmiş akıllı telefonlara yönelmiş durumda. 2020 yılında 225 milyondan fazla kullanılmış akıllı telefon satışı gerçekleşirken, bu rakamın 2024 yılında 352 milyon adede ulaşması öngörülüyor.
Bu pazardaki büyüme, özellikle 2020 yılında bir hayli artmış durumda. Zira 2019 yılına göre yüzde 9.2'lik bir artış yaşanırken, 2024 yılına kadar bu rakamın katlanarak artması şaşırtıcı olmayacak.
Hem yenilenmiş hem kullanılmış cihazlardan oluşan bu havuzun, piyasaya sürülen yeni akıllı telefonlar karşısında büyük bir performans gösterdiğini işaret eden IDC, her şeyde olduğu gibi bunda da COVID-19'un etkilerinin görüldüğünün altını çiziyor. Küresel çapta ekonominin sarsılmasıyla beraber bu pazar büyürken, IDC'nin gelecek tahminlerine de bakarsak, bu alandaki alışveriş gelecek yıllarda da önemli ölçüde kalmayı sürdürecek. Buna bir de her yeni telefon modelinin eskisinden daha pahalı olması eklenince, ikinci el telefon satışlarının artmaması için bir neden yok.
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