Kuş yiyen örümcekle evinin garajında yüz yüze geldi!

Kuş yiyen dev örümcek, bir evin garajına ağ yapmış halde tesadüfen bulundu. Evinin garajında ağ yapmış devasa bir örümcek bulan adamın çektiği fotoğrafı görenler gözlerine inanamıyor.
Sosyal medyaya yüklenen fotoğrafta gri gövdeli siyah bacaklı örümceğin altın renkli bir ağ üzerinde durduğu görülüyor. Fotoğraftaki örümceğin boyutu şaşkınlık verecek boyutta. Fotoğrafta ağın arkasından görülen insan eline bakıldığında, örümceğin yetişkin erkek elinden büyük olduğu görülüyor.
Evinin garajında devasa örümceğe rastlayan Patrik Berg adlı adam, "Fotoğrafta görülen örümceğin aslında gövdesinin 7 cm kadar olduğunu, bacak uzunluğuyla birlikte boyutunun 17 cm olduğunu" söyledi. Örümceği evinin garajında gören adam, örümcekten korkmadığını, güzelliğinden etkilendiğini de belirtti.
Patrik Berg, fotoğraflarını çektikten sonra örümceği bıraktıklarını, örümceğin ömrünün zaten kısa olduğunu söyledi.
Altın küre ağ dokumacı örümceklerin ait olduğu familyanın bilimsel ismi Nephila. Bu örümcekler, sinek, böcek, güve, kuş ya da yarasa ile besleniyor. Dev altın ağ örücüler, dünyanın en sıcak bölgelerinde yaşayan bir örümcek türüdür. Çok sayıda alt türe sahip bu örümcek sınıfı, ısırdığında zehri insan için ölümcül değildir. Isırdığı bölgede şişme ve uyuşukluk meydana gelir. Bu örümceklerin ağları, ipek üretim sanayisinde de kullanılıyor.
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