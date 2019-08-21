Kutu Açılışı: Galaxy Note 10+ Elimizde!
Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 Plus, test merkezimize konuk oldu. Detaylı incelemeden önce, bakalım kutudan neler çıkıyor...
Kısa bir süre önce tanıtılan, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 Plus, nihayet test merkezimize ulaştı. Biz de, telefonu tüm detaylarıyla incelemeden önce, kutu açılışını ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik.
Galaxy Note 10 Plus'ın çok güçlü bir telefon olduğunu tartışmaya gerek yok. Ancak 11.000 TL'nin üzerindeki fiyatı, tabii ki telefonu satın almak isteyenler için büyük bir engel olacak gibi görünüyor. Sonuçta alacağınız ürünün iyi bir ürün olduğu gerçek. Ama bu kadar büyük bir parayı bir telefona vermek ne kadar mantıklı, orası size kalmış.
Şimdi arkanıza yaslanın ve bu servet değerindeki telefonun kutu açılışını izlemeye başlayın. Bu arada, Galaxy Note 10 Plus'ın ilk ön incelemesini bulabileceğiniz buradaki yazımıza göz atmayı da ihmal etmeyin...
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