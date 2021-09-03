Kuzey Hindistan'da Ortaya Çıkan Yeni Ölümcül Salgın Korkutuyor!

Kuzey Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir ölümcül salgın, özellikle çocukların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Salgına neden olan hastalık ise gizemini koruyor...

  • Levent Öztürk
Kuzey Hindistan'da Ortaya Çıkan Yeni Salgın
Shutterstock

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