Kuzey Hindistan'da Ortaya Çıkan Yeni Ölümcül Salgın Korkutuyor!

Kuzey Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir ölümcül salgın, özellikle çocukların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Salgına neden olan hastalık ise gizemini koruyor...

03 Eylül 2021 00:03

Levent Öztürk