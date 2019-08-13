Kuzey Kore, Siber Saldırılarla Servet Çalmış!
Yeni Birleşmiş Milletler raporu, Kuzey Kore'nin, siber saldırılar ile önemli bir parayı nasıl çaldığını gözler önüne seriyor!
- Levent Öztürk
Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre Kuzey Kore, nükleer ve füze programları kaynaklarına yardımcı olmak amacıyla bankalardan ve kripto para birimi ticaretlerinden, siber saldırılar aracılığı ile 2 milyar dolar çalmayı başardı. Bağımsız uzmanlar tarafından geçtiğimiz altı ay boyunca yapılan takiplerle düzenlenen rapor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore yaptırımları komitesine sunuldu.
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin "giderek daha karmaşıklaşan saldırılar kullanarak finansal kuruluşlar ve kripto para birimi ticaretinden kaynak çalarak gelir oluşturduğunu" söylüyor. Çalınan bu kaynaklar, internet üzerinde aklanarak belirlenemez hale getiriliyor. Bu saldırıların pek çoğunun arkasındaki aktörler, ülkenin askeri istihbarat ajanslarından birine bağlı görünüyor.
Raporu düzenleyen uzmanlar, 17 ülkede düzenlenen en az 35 olay tespit etmiş ve incelemelerini sürdürdüklerini söylüyorlar.
Siber saldırıların önemli bir kısmının kripto para birimi ticaretlerini hedef almasının sebebi ise geleneksek bankacılık sektörünün aksine, bu alanda hükümet kontrolünün daha az olması ve para takibinin çok daha zor yapılıyor olması.
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