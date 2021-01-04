Kyocera, Gartner Magic Quadrant Raporu'nda

Gartner tarafından yayınlanan Magic Quadrant Raporu, belirli bir pazarda yer alan rakiplerin*2 konumunu göreceli olarak ve geniş bir perspektiften inceleyen üst seviyede bir araştırmaya dayanır. Bu araştırma, katılımcı firmaları "Vizyon Bütünlüğü" ve "Yürütme Yeteneği" açısından değerlendirmektedir. İlgili Magic Quadrant raporu 16 Kasım 2020'de yayınlanarak Kyocera'yı İçerik Hizmetleri Platformları arasında Niş Oyuncu olarak kabul etti.
Gartner, İçerik Hizmetleri Platformunu (CSP) bir organizasyonda içeriğin yönetimi ve kullanımı için temel bileşen olarak bir tanımlıyor. CSP'ler, çalışanların ihtiyaçları olan içerikleri ilgili cihazlarla kuruluş içerisinde modern ve sorunsuz bir şekilde alarak bu içeriklerle çalışmalarına katkı sağlıyor*1. CSP'ler kuruluşların belge yakalama, merkezi arşivleme, otomatikleştirilmiş iş akışları, işbirliği ve kayıt yönetimi gibi özellikler aracılığıyla çeşitli içerik türlerinin (faturalar, teslimat notları, satın alma siparişleri, ödeme kanıtları, banka hesapları, e-postalar, görüntüler, ses dosyaları vb.) yönetimini sağlıyor.
Müşterileri dijital dönüşümlerinde desteklemek ve daha akıllı bir ofis ortamı sağlamak için Kyocera, Kurumsal İçerik Yönetimi*3 dahil olmak üzere içerik hizmeti platformları portföyünü güçlendiriyor.
Bu stratejinin bir parçası olarak, Ceyoniq Technology GmbH, DataBank IMX, LLC, Alos GmbH, Ever Team Software SAS, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için önde gelen teknolojileri bir araya getirerek son yıllarda Kyocera ailesine katıldı.
Kyocera, İçerik Hizmetleri Platformları için Magic Quadrant Raporu'nda Gartner tarafından Niş Oyuncu olarak tanınmanın pazardaki hakimiyetlerini artırarak kendilerine ticari olarak genişlemenin yolunu açtığına inanıyor. Ofis ortamlarındaki değişiklikler hızlı bir şekilde gerçekleşmeye devam ederken Kyocera, ofisleri dijitalleştirmeye ve çalışanların iş üretkenliğini artırmaya yardımcı olan çözümler sunmayı hedefleyerek çalışmalarına devam ediyor.
KYOCERA Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi; "Portföyümüzü genişleterek ve sinerjiyi en üst düzeye çıkararak, içerik hizmetlerini her ölçekten ve sektörden mevcut ve potansiyel müşterilerimiz için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. İçerik Hizmetleri Platformları için Gartner Magic Quadrant Raporu'nda yer almaktan heyecan duyuyoruz. Müşterilerimizin bilgiyi işe aktarmalarına yardımcı olmak için sunduğumuz çözümleri artırma konusunda çaba göstermeye devam edeceğiz."
*1 Kaynak: Gartner, İçerik Hizmetleri Platformları için Magic Quadrant, Michael Woodbridge ve diğerleri, 16 Kasım 2020
*2 Kaynak: Gartner Araştırma Metodolojileri, Magic Quadrant https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research
*3 Kurumsal içerik yönetimi, bir şirketin veri entegrasyonu, verimli yönetimi ve iş akışı otomasyon çözümlerini ifade eder.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın