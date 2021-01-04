Kyocera, Gartner Magic Quadrant Raporu'nda

Kyocera Document Solutions Avrupa, İçerik Hizmetleri Platformları (CSP) için Gartner Magic Quadrant raporunda ilk kez bir oyuncu olarak yer aldığını duyurarak İçerik Hizmetleri alanında tercih edilir olmanın yolunu açan bu raporda yer almaktan onur duyduğunu belirtti.