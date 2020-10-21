KYOCERA Smart Information Manager Duyuruldu!

Dünyanın önde gelen doküman çözümleri şirketlerinden biri olan Kyocera Document Solutions Türkiye dijital belge ve otomatikleştirilmiş iş akışları için web tabanlı bir bilgi yönetim sistemi olan yeni KYOCERA Smart Information Manager çözümünü duyurmaktan mutluluk duyar.
Bu yeni çözüm, verimliliği artırmak için çeşitli bilgi kaynaklarını iş süreçlerine entegre ediyor ve kağıt ağırlıklı ortamlardan modern, verimli dijital liderlik operasyonlarına hızlı bir geçiş yapmak isteyen şirketleri hedefliyor.
KYOCERA Smart Information Manager ile kağıt dokümanlar, elektronik içerik, taranmış görüntüler ve desteklenen dosya türleri yakalanır, yönetilir, işlenir ve kolayca bulunur. Bu çözüm, genel üretkenliği artırmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
KYOCERA Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, şirketin sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına hizmet etmek için portföyünü çeşitlendirme hedefine paralel olarak, bu yeni eklemenin Kyocera'nın yenilikçi portföyünü önemli ölçüde güçlendirdiğine inanıyor ve şunları söylüyor: "Yazılım, dünya çapında dijital çözümlere ve otomasyona yönelik artan talep göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllar için genel stratejik planımızda önemli bir yeri temsil etmeye devam ediyor. Akıllı bilgi yönetimi sistemleri, bu talebin artmasının arkasındaki itici güçtür. Manuel belge iş akışları ve dosya arama, birçok şirket için hataya açık ve zaman alıcı süreçler olmaya devam ediyor ve KYOCERA Smart Information Manager, güvenliği artırırken aynı zamanda kullanıcıların üretkenliğini ve verimliliğini artıracak kapsamlı bir çözümü temsil ediyor."
Kağıt dokümanların niteliği ve dünya genelindeki ofislerdeki artan hacmi göz önüne alındığında, dosyaların yanlış yerleştirilmesi, hasar görmesi veya çalınması riski, gereksiz bir güvenlik yükü oluşturmaya devam ediyor. KYOCERA Smart Information Manager, kapsamlı bir dijital çözüm sunarak bu endişeyi gidermeyi amaçlamaktadır.
Kyocera'nın kurucusu Kazuo Inamori bir keresinde, "Karmaşıklıkları basitleştirmenin her zaman yollarını arayan bir zihniyete sahip olmak çok önemlidir" demişti. Veriler, dijital çağın merkezinde olmaya devam ediyor ve otomasyonu kolaylaştıran ve güvenliği artıran, kullanımı kolay ve uygulaması kolay dijital çözümlere duyulan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı.
Bu yeni sistem, Kyocera'nın daha verimli ve güvenli bir çalışma ortamına olan bağlılığını ortaya koyuyor ve bilgiyi çok çeşitli şekillerde işe aktaran bir dizi ürün lansmanının en sonuncusu olarak öne çıkıyor.
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