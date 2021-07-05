Kyocera'dan Hibrit Çalışmaya Uygun Bulut Tabanlı Baskı ve Tarama Çözümü

Kyocera, kullanıcıların bulut hizmetleri aracılığıyla yazdırma ve tarama yapmalarını sağlayan bir çözüm olan Kyocera Cloud Print and Scan'i piyasaya sürüyor. Bu yeni çözüm, merkezi yönetim aracılığıyla genel baskı maliyetlerini kontrol ederken kullanıcılara birden çok konumdan yazdırma ve tarama esnekliği sunarak işletmelerin hibrit çalışma modelini benimsemesinin yolunu açıyor.
2020'de, COVID-19 pandemisinin işyerleri üzerindeki büyük etkisinden dolayı birçok işletme yeni çalışma yöntemlerini benimsemek durumunda kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre, yılın ilk yarısının sonunda, küresel çalışanların tahmini yüzde 93'ü işyerlerinin kapatıldığı ülkelerde yaşıyordu. Gartner'ın araştırması ise, çalışanların en az yüzde 48'inin pandemiden sonra belli bir kapasitede uzaktan çalışmaya devam edeceğini tahmin ediyor.
Ofisler giderek merkezden uzaklaştıkça, çalışanların farklı konumlardan dokümantasyon işlerini yürütmesine yardımcı olacak bir baskı altyapısına olan ihtiyaç artıyor. Kyocera Cloud Print and Scan, gündeme gelen yeni çalışma modellerine uyum sağlayan ve üretkenliği artırmayı hedefleyen işletmeler için en uygun çözüm olmakla birlikte aşağıdaki avantajları sunuyor:
- Birden çok lokasyondan yazdırın / tarayın
- Baskı hacmini takip ederek ve limitler belirleyerek bir işletme içindeki baskı maliyetlerini merkezi olarak yönetin
- Atanan yönetici tarafından belirlenen kullanıcı kimlik doğrulaması, erişim kontrolü ve veri şifreleme yoluyla yazdırma/tarama güvenliğini sağlayın
- Google Drive, OneDrive ve Box gibi üçüncü parti bulut depolama alanlarından baskı alın veya bu alanlara tarama yapın
Ayrıca Kyocera, Microsoft ile birlikte belirli Kyocera MFP'leri ve yazıcılarının Universal Print entegrasyonu için çalışıyor. Microsoft Universal Print, kuruluşların Microsoft 365 bulut hizmetleri aracılığıyla baskı altyapılarını yönetmelerine olanak tanıyan ve multi-tenant mimari ile çalışan bulut tabanlı modern baskı hizmetidir.
Kyocera, işletmelerdeki değişiklikler hızlı bir şekilde devam ederken, işletmelerin iş verimliliğini artıran çözümler sunma konusundaki kararlığını sürdürüyor.
Kyocera Document Solutions Türkiye Pazarlama İnovasyon Direktörü Türkay Terzigil yeni çözümle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyor;
"Bulut tabanlı yazdırma ve taramanın, işletmelerin içine girdiği bu yeni çalışma çağında sahip oldukları bilgileri etkin bir şekilde yönetmeleri için yeni olanaklar açtığına inanıyoruz. Bu yeni çözümümüz, Kyocera müşterilerinin bilgilerini tecrübeye dönüştürmelerini ve edindikleri bu tecrübeyi işe aktarmalarını desteklemeyi hedefliyor."
*Bu basın bülteninde adı geçen tüm şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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