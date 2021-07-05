Kyocera'dan Hibrit Çalışmaya Uygun Bulut Tabanlı Baskı ve Tarama Çözümü

Kyocera, kullanıcıların bulut hizmetleri aracılığıyla yazdırma ve tarama yapmalarını sağlayan bir çözüm olan Kyocera Cloud Print and Scan'i piyasaya sürüyor.