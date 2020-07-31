La Casa de Papel'in 5. sezon akıbeti belli oldu: Final öncesi son teoriler

Netflix'in büyük ilgi çeken dizilerinden La Casa De Papel'in 5. sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu uzun süredir gündemdeydi. Bugün Netflix'ten La Casa De Papel ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.