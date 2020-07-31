La Casa de Papel'in 5. sezon akıbeti belli oldu: Final öncesi son teoriler

Netflix'in büyük ilgi çeken dizilerinden La Casa De Papel'in 5. sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu uzun süredir gündemdeydi. Bugün Netflix'ten La Casa De Papel ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

La Casa de Papel'in 5. sezon akıbeti belli oldu

La Casa De Papel'in 5. sezon çekimleri yakında başlıyor. Henüz La Casa De Papel 5. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli değil ancak bugün yapılan açıklamalara göre dizi 5. sezonla final yapıyor...

La Casa de Papel'in 4. sezonu 8 bölüm sürmüştü. 5. sezon ise 10 bölümden oluşacak ve çekimlere 3 Ağustos'ta başlanıyor. Çekimlerin İspanya, Portekiz ve Danimarka'ya yapılmasıs bekleniyor. Netflix'ten bugün paylaşılan mesajda "Kısım: 5, soygun sona eriyor" denildi.

2 YENİ İSİM KATILIYOR

Alex Pina imzalı diziye yeni sezonda 2 yeni isim katılıyor: Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado casta yeni katılacak isimler. 

Dizide bugüne kadar Ursula Cobero (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Itziar Ituño (Lizbon), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marsilya), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Sierra), and Jose Manuel Poga (Gandia) karakteriyle ekranlara gelmişti.

EN UÇ VE DESTANSI SEZON OLACAK

Dizinin yaratıcısı Alex Pina "Neredeyse bir yılı, grubun nasıl parçalanacağını düşünerek geçirdik.Savaş en uç ve vahşi seviyelerine ulaşıyor, ama aynı zamanda en destansı ve heyecan verici sezon" diyor.

5. SEZON ÖNCESİ SON TEORİLER

Henüz 5. sezon başlamasa da 4. sezonunun finaliyle ilgili tartışmalar da dizinin hayranları arasında sürüyor. Dizinin 4. sezon finalinde Alicia Sierra, bir taktik ustası olan Profesörün gizli sığınağını bulmuştu. Dizi de orada bitti. Peki, Alicia Sierra profesörü nasıl buldu? Sierra, Profesör'ün plakasını eski video kayıtlardan saptamayı başarmış; kafasına silah dayayıp "Şah mat" demişti. Dizinin hayranları arasında sosyal medyada Sierra'nın profesörü nasıl bulduğuna dair tartışmalar yaşıyor. "Sığınağın kapısı neden kilitli değildi", "Profesör Sierra'nın kendisini bulmasını mı istedi?" gibi sorular var.

Dizinin bir hayranının teorisi şöyle:

"Profesör'ün saklandığı yer sel suyu kanallarının içindeydi, bu kanallarda yağmur veya sel durumunda tıkanma olmaması için kapı veya barikat yapılabilecek malzeme bulunmaz.Mimariyle ilgili bir durum. Benim kafamı kurcalayan, neden Profesör'ün peşine düşen bütün kadın polis memurlarının kendi teşkilatlarına karşı geldiği."

Bazı hayranlar ise bu durumu Sierra'nın zekasına bağladı.

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