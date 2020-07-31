En iyi bilim kurgu dizileri! IMDb puanı yüksek en iyi 20 bilim kurgu dizisi

Bilim kurgu dizileri arıyorsanız sizler için en sevilen bilim kurgu konulu dizileri bir araya getirdik. İşte IMDb puanı en yüksek diziler...
Into the Night (2020 - )
IMDb Puanı: 7,1
Into the Night dizisi konusu nedir? Into The Night, güneşin insanlar için tehlike oluşturmasının ardından karanlıkta kalmak için batıya gitmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yaşanan kozmik bir olay, dünya için büyük bir tehlike oluşturur. Güneş, yoluna çıkar herkesi öldürmeye başlar. Bunun üzerine bir adam, gün doğmadan önce karanlığın hüküm sürdüğü bölgelere gitmeye karar verir. Brüksel'den kalkan bir gece uçağını kaçıran adam, güvenli olan karanlıkta devamlı kalmak için pilotları batıya uçmak için yönlendirir.
Agents of S.H.I.E.L.D (2013 - 2020)
IMDb Puanı: 7,5
Agents of S.H.I.E.L.D dizisi konusu nedir? Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division isimli çok gizli devlet örgütünün maceraları. The Avengers'taki rolünden sonra, Ajan Phil Coulson (Clark Gregg) dünya çapında hukuki yaptırım örgütü S.H.I.E.L.D.'e geri dönüyor. Henüz sınıflandırılmamış olayları çözmek için eğitimli ajanlardan oluşan küçük bir ekip kuruyor. Ekipte dövüş ve casusluk konusunda uzman olan Ajan Grant Ward (Brett Dalton), pilot ve dövüş sanatları ustası Ajan Melinda May (Ming-Na Wen) ve zeki ama çok da sosyal olmayan bilim adamları Ajan Leo Fitz (Iain De Caestecker) ile Ajan Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge) yer alıyor. Bunların yanı sıra, ekibe bilgisayar hacker'ı bir sivil olan Skye (Chloe Bennet) de katılıyor.
Heroes (2006 – 2010)
IMDb Puanı: 7,5
Heroes dizisi konusu nedir? Olağanüstü yeteneklere sahip sıradan insanların destansı hikayesi; Heroes.. Uçabilen, düşünce okuyabilen, geleceği resmedebilen, yok edilemez olan, zamanı büken ve görünmez olan bu insanların ortak kaderi, dünyayı kurtaracak olmalarıdır. Ama önce hepsi kendilerindeki bu yeteneği keşfetmeli, sindirmeli, kontrol altında kullanabilmelidirler. Bunu başardıklarında her biri yapabileceklerinin sınırı olmadığını görecek ve her yeni adım bir başka maceraya atılacaktır..
See (2019 - )
IMDb Puanı: 7,6
See dizisi konusu nedir? See, günümüzden uzak bir gelecekte geçiyor. Dizide, görme yetisini yitiren insanlığın , hayatta kalmak için yeni yollar aramasını konu ediniyor. Ne var ki yeni hayata gelen ikiz bebeklerin görme yetisiyle doğması işleri karıştırıyor. Dizinin başrolünü Game of Thrones'ta canlandırdığı Kahl Drogo karakteri ile dikkatleri çeken Jason Momoa üstleniyor.
The 100 (2014 - )
IMDb Puanı: 7,7
The 100 dizisi konusu nedir? Kass Morgan'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan The 100, bir kıyamet sonrası draması. Bir nükleer savaş dünyayı yok ettikten 97 yıl sonra, insanlıktan kalan tek örnekleri barındıran bir uzay gemisi, 100 genci dünyayı tekrar insanlarla doldurmak için geri gönderir.
The Orville (2017 - )
IMDb Puanı: 8,0
The Orville dizisi konusu nedir? 300 yıl ileride geçen dizide; dünyanın yıldızlararası filosunda yer alan, çok da iyi olamayan araştırma gemisi U.S.S. Orville'in maceraları konu ediliyor. Kozmik zorluklarla karşılaşan uzay gezginleri arasında hem insanlar hem de uzaylılar bulunuyor. Başka gezegenlerden kişilerin de içinde bulunduğu gemi, ışıktan hızlı ilerleyecek güçte olsa da, her iş yerinde olan eğlenceli problemler burada da meydana geliyor.
The Man in the High Castle (2015 - 2019)
IMDb Puanı: 8,0
The Man in the High Castle dizisi konusu nedir? Phillip K. Dick'in aynı isimli romanından uyarlanan The Man In The High Castle, Nazi'lerin İkinci Dünya Savaşı'nı kazandıkları distopyasından yola çıkarak, bu durumda Kuzey Amerika'nın ne halde olacağını ekranlara yansıtıyor. Almanya ve Japonya'nın hükmettiği bu düzende insanlığın bir bölümü baskılara karşı direnmeye çalışırken, diğer bölümü bu işleyişi kabullenir.
Altered Carbon (2018 - )
IMDb Puanı: 8,1
Altered Carbon dizisi konusu nedir? Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Altered Carbon, insanların karakterlerini ve ruhlarını yeni bedenlere transfer edebildikleri alternatif bir gelecekte geçiyor. Takeshi Kovacs, yıldızlararası savaşçılardan oluşan seçkin bir time mensup bir askerdir. Ancak takım, filizlenen bir isyan sonrası ağır bir yenilgi alınca hayatta kalmayı başaran tek asker Takeshi olur. Takeshi'nin zihni "buz içerisinde" hapsedilir ve yüzyıllar sonra Laurens Bancroftm adında son derece varlıklı bir adam ortaya çıkana kadar dondurulur. Laurens, Takeshi'ye tekrar hayata dönebilmesi için bir şans sunar. Ancak karşılığında son derece zorlu bir cinayeti çözmesini isteyecektir.
Travelers (2016 – 2018)
IMDb Puanı: 8,1
Travelers dizisi konusu nedir? İlerleyen yıllarda Dünya'nın nüfusu önemli ölçüde azalmıştır. O zaman kadar hayatta kalan ve tesadüf eseri birbirlerini tanıma fırsatı bulan bir grup insan zaman makinesi keşfeder. Bu keşiften sonra "travelers" adını verdikleri bir grup kurarlar. Grubun amacı zaman makinesi ile gelecekten geçmişe yönelik yolculuklar yaparak Dünya'nın bu hale gelmesinin sebebini bulmak ve bunu engellemeye çalışmak olacaktır.
Orphan Black (2013 - 2017)
IMDb Puanı: 8,3
Orphan Black dizisi konusu nedir? Her şeyden ümidinizi kestiğiniz bir anda, geride bırakacağınız birileri de yokken; size tıpatıp benzeyen birinin kendini öldürdüğünü görseydiniz, ne yapardınız? Onun kimliğine bürünmeyi düşünür müydünüz mesela. Sarah biraz düşündü ve tereddüt etmeden verdi kararını, bu hayatı geride bırakacaktı. Peki ya onu bekleyen hayat, hiç de düşündüğü gibi değilse?
Sense8 (2015 – 2018)
IMDb Puanı: 8,3
Sense8 dizisi konusu nedir? Wachowski Kardeşler'in 10 bölüm olarak planan dizisi, dünyanın 8 farklı yerinde yaşayan ve gizemli bir şekilde birbirleriyle bağlantıları olan 8 ayrı kişiyi merkezine alıyor. Birleşik Krallık, Seoul, Mumbai, Nairobi, Berlin, Mexico City, San Francisco ve Chicago'yu mesken tutacak Sense8; her bölümde buralarda yaşayan bir karakteri yakından tanıtıyor. Bu 8 kişiden bazıları bir araya gelmeye çabalarken, bazıları ise birbirini öldürmeye çalışıyor.
Fringe (2008 - 2013)
IMDb Puanı: 8,4
Fringe dizisi konusu nedir? Hamburg-Boston seferini yapan 627 no'lu uçak, tüm yolcuları ve mürettebatı bir çeşit kimyasal saldırıya maruz kalmış halde, Boston Logan Havalimanı'na iniş yapar. Bu akıl almaz olayı araştırması içinse FBI Özel Ajanı Olivia Dunham ve John Scott görevlendirilir. Fakat Scott'un bir patlama sonrası komaya girmesi, aynı zamanda sevgilisi olan Dunham'ı harekete geçirir. Bir zamanlar hükümetin gizli deneyleri için çalıştıktan sonra, 17 yıl boyunca bir akıl hastanesine kapıtılan Walter Bishop'a ulaşan Dunham, yıllar önce üstü örtülen bir dizi doğaüstü ve paranormal deneyin de yeniden canlanmasına aracı olacaktır.
The Handmaid's Tale (2017 -)
IMDb Puanı: 8,5
The Handmaid's Tale dizisi konusu nedir? Margaret Atwood'un aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Gilead isimli bir toplumda geçiyor. Doğal sebepler nedeniyle nüfus düşüşü yaşayan bu toplumda kadınlar devletin malı olarak kabul ediliyor. Toplumun yeniden çoğalması için üreme hizmetine zorlanan Offred, bu acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
Doctor Who (2005 - )
IMDb Puanı: 8,6
Doctor Who dizisi konusu nedir? Rose Tyler adında bir kadın, kendisine Doktor diye adlandıran gizemli bir yabancıyla tanışır ve bundan sonra hayatı baştan sona değişir. Kısa süre içerisinde ailesi de dahil bütün dünyanın tehlike altında olduğunu öğrenir. Yapması gereken kurtuluş yolunu bulmaktır..
The Mandalorian (2019 - )
IMDb Puanı: 8,7
The Mandalorian dizisi konusu nedir? The Mandalorian, tek başına savaş veren biridir. Bulunduğu yer ise Yeni Galaktik Cumhuriyet'in kontrol edemediği bir bölgededir. The Mandalorian'ın yolu Cara Dune ile kesişir. Cara Dune, Cumhuriyet'e bağlı olan askerlerden biri olarak biliniyor. Cara, yolu The Mandalorian ile kesiştiği zaman, bulunduğu yere alışmaya çalışmakla meşguldür. The Mandalorian'ın görevi ise bir kafa avcısının verdiği görevi yerine getirmektir.
Westworld (2016 - )
IMDb Puanı: 8,7
Westworld dizisi konusu nedir? Karanlık bir gelecekte geçecek dizi, zengin kesime hitap eden bir eğlence parkını mekan edinecek. Yapay zekaların kullanıldığı, gelen ziyaretçilerin katılabildiği oyunlarla dolu bu parkta; vahşi batı macerası sunan kısımda bir sorun ortaya çıkacak. Eğlenmeyi uman müşteriler, peşlerindeki silahlı nişancıdan kurtulmaya çalışacaklar.
The Boys (2019 - )
IMDb Puanı: 8,7
The Boys dizisi konusu nedir? The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve "The Boys" olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar.
Black Mirror (2011 - )
IMDb Puanı: 8,8
Black Mirror dizisi konusu nedir? Dizinin her bir bölümü bir başka hikayeyi anlatıyor. İlk bölüm, sosyal medyanın başa bela olabileceğini gösterirken, ikinci bölüm televizyondaki yarışmaların birgün varabileceği noktaya parmak basıyor. Üçüncü bölüm ise; yakın bir gelecekte insanlar taktırdıkları hafıza çipleri sayesinde tüm hayatlarını depolayabilmektedirler. Hiçbir şey unutulmuyor, hiçbir ayrıntı atlanmıyordur. Peki ya bu, iyi bir şey midir?
Dark (2017 - )
IMDb Puanı: 8,8
Dark dizisi konusu nedir? Kayıp bir çocuk. Bir yanıt bulmak için ümitsizce çabalayıp duran dört aile. Ve bu aramalar sonucunda ortaya çıkan sırlar ile gerçekler. Küçük kasabanın kaderi değişir ve gerçek yüzü ortaya çıkar.
Stranger Things (2016 - )
IMDb Puanı: 8,8
Stranger Things dizisi konusu nedir? 80'li yılları kendine fon yapan Stranger Things, dönemin korku filmlerine selam çakmayı atlamayan bir fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono'yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor.
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