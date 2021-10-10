La Casa De Papel'in Berlin'i: Türklerle kuzen olduğumuz hissine kapıldım

'La Casa De Papel'in Berlin'i İspanyol oyuncu Pedro Alonso, "İki yıldan daha kısa bir süre önce bir ödül almak için Türkiye'ye geldim ve bir şekilde Türklerle kuzen olduğumuz hissine kapıldım! diyor. Alonso, kısa süre bu hafta Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.