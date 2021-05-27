Lahanadan Ev Yapmak Artık Mümkün; Üstelik Bu Ev Oldukça da Sağlam!

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, lahana, meyve kabukları ve diğer yiyecek artıklarını güçlü bir inşaat malzemesi haline getirmeyi başardı. Yiyeceklerden yenilebilir ve güçlü bir inşaat malzemesi üretilmiş olması ile Hansel ve Gretel masalındaki cadının evi, gerçek oluyor.
Yeni malzeme, öğütülmüş lahana yaprakları, deniz yosunu ve muz kabuklarından meydana geliyor. Sürdürülebilir yapı malzemeleri uzmanı ve malzemelerle ilgili bir çalışmanın kıdemli yazarı olan Yuya Sakai, Toyko Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, deniz yosunu ve yiyecek artıklarını kullanarak en az beton kadar güçlü malzemeler meydana getirmekti. Ancak yenilebilir yiyecek atıkları kullandığımız için, geri dönüşüm sürecinin orijinal malzemelerin lezzetini etkileyip etkilemediğini belirlemekle de ilgilendik" diyor.
Ekip, yeni malzemeyi üretirken genellikle ahşap tozunu sıkıştırıp inşaat malzemesine dönüştüren bir ısıyla presleme tekniğini denedi. Ahşap yerine vakumla kurutulmuş soğan ve meyve kabukları ile lahana gibi çeşitli yiyecek atıkları öğütüldü. Sonuçta ortaya çıkan tüm ürünler (balkabağı kabuğu hariç) ekibin güç testlerini geçti.
Ortaya çıkan yeni inşaat malzemesinin yenilebilir olduğu da belirtildi. 4 ay boyunca malzemeleri havaya maruz bırakmak bile tadı değiştirmedi ve çürüme veya böceklerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı.
Potansiyel olarak yenilebilir materyallerle inşaat yapmak hala erken bir aşamada, ancak belki bir gün bir barınak inşa edebilir ve artık ihtiyaç kalmadığında yiyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın