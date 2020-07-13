Lamborghini Sian, Önemli Bir Farkla Geri Döndü

Lamborghini, bugüne dek sadece 63 adet ürettiği süper arabası Sian'ın yeni versiyonun tanıttı. Yeni Sian'ın, önceki modele göre çok önemli bir farkı var.

13 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk