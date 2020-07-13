Lamborghini Sian, Önemli Bir Farkla Geri Döndü

Lamborghini, bugüne dek sadece 63 adet ürettiği süper arabası Sian'ın yeni versiyonun tanıttı. Yeni Sian'ın, önceki modele göre çok önemli bir farkı var.

  • Levent Öztürk
Lamborghini Sian geri döndü
Lamborghini Sián RoadsterLamborghini

Geçtiğimiz yıl Lamborghini, süper kapasitörlü süper aracı, 819 beygir gücü sunan Sian hibriti tanıtmıştı. Bu hız canavarı, bugüne dek sadece 63 ünite üretilmişti ve nadir araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Şimdi ise, bir "detayın" ortadan kaldırılması ile bu araç, farklı bir biçimde geri döndü: Sian Roadster. Sian Roadster, tahmin ettiğiniz gibi bir convertible, yani üstü açılıp kapatılabilen bir araç değil. Sian Roadster, hiç bir şekilde bir tavana sahip değil. Yani sadece üzeri açık olarak kullanılıyor. Bu sayede de araç sahipleri, 48 voltluk elektrikli motorla eşleşen V12 motorunun büyüleyici sesini her zaman duyabiliyor. Aracın, 19 adet üretileceği söyleniyor.

Lamborghini CTO'su Maurizio Reggiani'nin geçtiğimiz güz mevsiminde yaptığı açıklamaya göre, kullanılan süper kapasitör, şu anda çoğu hibrit araçta bulunan lityum iyon bataryalara göre çok daha hızlı bir şekilde enerji depoluyor ve boşaltıyor. Ayrıca soğuma ihtiyacı da duymamasından dolayı her an çalışmaya hazır oluyor ve frenlerin devreye girmesi ile şarj oluyor. 217mph (yaklaşık 350 kmph) üst hızına yetecek kadar enerji de sağlayabiliyor.

Bunların yanı sıra Lamborghini, Carbon ile ortaklığı bulunan Sian'ın 3D-yazdırılmış hava boşluklarında da bazı ufak değişiklikler yapmış durumda. Roadster üzerinde her alıcı kendi baş harfleri ile havalandırmaları işaretleyebilecekler. Bu da firmanın daha önce sözünü verdiği her aracın eşsiz olmasına yardımcı olacak.

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