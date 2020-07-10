Call of Duty Mobile 8. sezon: The Forge geliyor! İşte güncelleme detayları

Call of Duty Mobile: The Forge ile birlikte, oyuncuların Modern Warfare 2'den tanıdıkları ve sevdikleri ''Highrise'' haritası, Juggernaut modu, yeni savaş bileti, sezonluk etkinlikler ve daha birçok içerik oyuna ekleniyor.
COD: The Forge Güncellemesinde Neler Olacak?
Savaş bileti ile birlikte Android ve iOS için indirilebilir olan 8. sezona dair güncellemeler ve yeni içerikler şu şekilde;
- Yeni Çok Oyunculu Haritası– Highrise
- Yeni Battle Royale Bölgesi – Safehouse
- 8. Sezon: The Forge Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası
- Yeni Oyun Modu - Juggernaut (5vs1 oyun modu)
- Yeni Etkinlikler – ''Yaz Günleri'' ve ''Gün Dönümü Geldi Çattı''
- Yeni Operator Yeteneği – Katana
- Yeni Sezona özel meydan okumalar
- Dükkân üzerinden erişilebilir yeni oyun içi içerikler
- Arayüzde çeşitli geliştirmeler, silahlar için dengeleme güncellemeleri ve oynanış optimizasyonları.
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