Tesla Cybertruck'tan Son Derece Etkileyici, Yeni Bir Video Geldi!

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin henüz geliştirilmekte olan Cybertruck isminde özel bir otomobil projesi olduğunu söylemesi ve akabinde Cybertruck'ı tanıtmasıyla beraber en çok tartışılan konuların başında tasarımı geldi. Tasarımıyla alışılmadık bir görüntü çizen Cybertruck, buna karşın yollara çıktığında enteresan bir şekilde hoş görünüyor gibi. Elbette zevkler ve renkler...
Bir Twitter kullanıcısı Harsimran Bansa tarafından yayınlanan bir videoda, Tesla Cybertruck'ın şehir içi yollarda ve arazide yol alırkenki görüntüleri yer alıyor. Tesla'nın henüz inşası süren Texas Gigafactory arazüsinde de görünen Cybertruck, farlarıyla da oldukça etkileyici görünüyor. Hemen aşağıdan Cybertruck görüntülerini izleyebilir ve yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Here you go, head on Cybertruck footage! pic.twitter.com/fQfGe0FWol— Harsimran Bansal (@harsimranbansal) October 20, 2021
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