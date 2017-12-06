Laptop'unuzun Pilini Çıkarmalı mısınız?
Laptop'unuzu elektrik prizinde bağladığınızda pilini çıkartmalı mısınız? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Laptop'umuzun pil ömrü, dışarıda dolaşarak çalışan birçoğumuz için kritik öneme sahip. Küçük boyutlu pillere daha fazla güç sığdırmak, son yılların en büyük zorlukları arasında. Bu yazımızda laptop pilleriyle ilgili en çok merak edilen şu soruyu cevaplayacağız: Laptop'unuzu elektrik prizine bağlayarak çalıştırmak pile zarar verir mi? Pili sökerek ömrünü uzatabilir misiniz?
Pili Çıkarmalı mısınız?
Kısa cevap evet, ancak nedeni düşündüğünüz şey olmayabilir. Laptop pillerini aşırı şarj etmeniz mümkün olmadığı gibi laptop'lar, şarj profili sorunları da yaşamazlar. Ancak diğer cihazları etkileyen sorunlardan bazıları laptop pilleri için de geçerli. Bu sorunların başında ısı geliyor. Yoğun bir işlem sırasında laptop'unuz daha çok ısınacaktır ve lityum iyon pilin aşırı ısınması, uzun dönemde hasar görmesini sağlayacak nedenlerin başında geliyor.
Laptop'unuzla uzun süre oyun oynayacaksanız, video düzenleyecekseniz veya işlemci tüketimi çok yüksek olan herhangi bir işlem yapacaksanız, devam etmeden önce pilinizi çıkarmak daha iyi olabilir. Ancak bunu katı bir kurala dönüştürmenizi tavsiye etmiyoruz. Pili çıkarmakla uğraşmadan önce, bunun için yeteri kadar zamanınız olup olmadığını düşünün.
O Halde Pili Ne Zaman Çıkarmalı?
Yukarıda da söylediğimiz gibi çok uzun süre elektrik prizine bağlı olarak kullanacaksanız ve bu sırada kaynak tüketimi yoğun olan bir iş yapacaksanız, en iyisi pili çıkarmanız. Ancak birkaç eposta göndermek için laptop'unuzu açtığınız kafede pili çıkarmakla uğraşmayın. Zaten bu sırada pili şarj etmeniz, günün geri kalanında size fayda sağlayabilir.
Pili Çıkarmak İçin Başka Neden Var mı?
Laptop'unuzu birkaç hafta veya daha uzun süre kullanmayacaksanız, pilini çıkartın. Pil uzmanları, pili çıkarmadan önce yüzde 40 seviyesinde şarj etmenizi tavsiye ediyorlar. Bu, pilin kararlı kalmasını ve içerisindeki kimyasal bileşimin bozulmamasını sağlıyor.
Çok uzun süre kullanmayacağınız pili buzdolabında saklamanızı tavsiye edenler de var ancak bunu yaparsanız, pile başka yönlerden zarar verebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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