Laptop'unuzun Pilini Çıkarmalı mısınız?

Laptop'unuzu elektrik prizinde bağladığınızda pilini çıkartmalı mısınız? İşte merak edilen sorunun cevabı!

Laptop'unuzun Pilini Çıkarmalı mısınız?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Yılbaşında "İlk Görüşte Vaaay" Deyin!
1985'in 20MB'lık Taşınabilir Hard Diski!
Laptop'unuzun Pilini Çıkarmalı mısınız?
Büyük Güncellemeden Son Rakamlar
Bitcoin'e Yeni Rakip: Petro Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir