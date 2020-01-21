Last of Us 2 İçin PC Sürprizi!

Görünene göre, PlayStation özel oyunları arasında önemli bir yere sahip olması beklenen Last of Us 2, gelecekte PC için de sunulabilir. Ancak bu tahminde bir kesinlik olmadığını hemen belirtmekte fayda var. Yine de bir LinkedIn iş yazısında, Last of Us 2 üzerinde çalışan ekibin parçası olacak bir grafik yazılımcı için bazı ilginç gereksinimlerin bulunması, online ortamlarda bu söylentinin destek bulması için yeterli görünüyor.
Bu iş için gereksinimlerin arasında güncel GPU mimarileri (AMD GCN, Nvidia CUDA) hakkında bilgi, DirectX12, Vulkan veya diğer modern grafik veya bilişim APIleri ile deneyim, konsol veya PC programlama yetenekleri yer alıyor. Buradaki önemli ayrıntı, geliştirici Naughty Dog'un Nvidia GPUları hakkında bilgili birini arıyor olması. Bunun önemli olmasının sebebi ise, Sony'nin PS4 ve PS5 konsollarının AMD grafiklerini kullanmaları. Tabii ki PC programlama ve DirectX12 ile ilgili kısımlar da ayrıca önem taşıyor.
Bütün bu detaylar, geliştiricinin bir PlayStation devam oyunu için neden DX12 ve Nvidia bilgisi aradığı hakkında sorular doğuruyor ve PC programlama deneyiminin özellikle belirtilmiş olması da dikkat çekiyor. Tabii ki gelecekte bir PC sürümü planlanıyorsa bu durum daha mantıklı olacaktır. Horizon: Zero Dawn'ın PC için bir sürümünün sunulacağı hakkında oldukça güçlü söylentilerin bulunması da bir açıdan bu düşünceyi destekler durumda.
Öte yandan sadece bir iş ilanına bakarak büyük ve iddialı tahminlerde bulunmak da doğru olmaz. Naughty Dog'un tüm platformlar ve teknolojiler hakkında genel bilgisi olan bir programcıyı, bir PC sürümü ile alakasız bir şekilde araması da oldukça olası.
Last of Us'ın PS4 için 29 Mayıs tarihinde yayımlanması bekleniyor ve bir süre sonra 2020'nin sonunda sunulacak olan Sony'nin yeni nesil konsolu PS5 için de yayımlanması söz konusu.
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