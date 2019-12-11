LCD ve LED Arasında Ne Fark Var? Açıkladık...

Televizyonlarda ve monitörlerde LCD ve LED ekranları sıkça duyuyoruz. Peki, bu iki terim ne anlama geliyor?
Yeni bir TV veya monitör alırken, içerisindeki teknoloji hakkında fikir sahibi olmak, paranızın karşılığını almak yönünden çok faydalı olabilir. Aşağıda LCD ve LED arasındaki farkı açıkladık.
LCD Monitör Nedir?
Likit Kristal Ekran (LCD), monitörlerde, TV'lerde kullanılan, uzun bir geçmiş sahip, temel teknolojilerden bir tanesi. LCD'lerin uygun fiyatlı hale gelmesiyle tehlikeli kimyasallar barındıran CRT (tüplü) ekranların yerini almıştı.
LCD'de sıvı kristal moleküllerinden oluşan bir panel bulunur. Moleküller, elektrik akımı yardımıyla çeşitli şekiller alabilir, ışığı engelleyebilir veya geçmesine izin verebilirler. LCD TV veya monitörlerin arkasında bir ışık kaynağı bulunur ve bu kristalleri aydınlatır.
LCD'ler, renk üretebilmek için her piksel içerisinde kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellere sahiptir. Ekranın içindeki transistörler, pikselden çıkan ışığın yönünü kontrol eder ve bu şekilde ışık, kırmızı, yeşil veya mavi filtreden geçer.
LED Monitör Nedir?
Işık yayan diyotlar (LED), üzerinden elektrik geçtiğinde görünür ışık yayan küçük yarıiletkenlerdir. LED'ler LCD'deki aydınlatmadan genellikle daha uzun ömürlü ve verimlidir. Buna karşın LED'in LCD'nin bir türü olduğunu söyleyelim. LCD'de arka ışık CCFL tüpleri yoluyla, LED'de ise bir dizi LED ile üretilir. LED'ler ışığı daha iyi kontrol edebildiğinden daha yüksek bir verimlilik sunarlar.
LCD ve LED Karşılaştırması
LED ekranların aslında "LED arka aydınlatmalı LCD monitör" olarak sunulması gerekiyor ancak bu hem biraz uzun, hem de pazarlama açısından yeni bir ürün türü oluşturmaya izin vermiyor. Ancak ikisi arasında bazı farklar da var. Genel olarak şu iki maddeyi aklınızda tutmanız yeterli olacaktır.
- LED monitörler, LED'ler ile aydınlatılan sıvı kristal ekranlardır.
- LCD monitörler ise floresan lambalarla aydınlatılan sıvı kristal ekranlardır.
Bunların yanında LED ve LCD monitörlerin oyunculara, sinema meraklılarına, tasarımcılara yönelik özel işlevleri olabilir.
LED Monitör Türleri
LED monitörlerin bazı türleri bulunuyor. En sık rastlanan türler arasında Edge-Lit LED, Full-Array LED, RGB LED, OLED ve QLED var. OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını üretirken QLED (Quantum Dot LED) ekranlar, normal LED ekranlara göre yüzde 90 daha iyi renk isabeti sunabiliyor. Samsung'un kullandığı bu teknolojinin "kuantum" ile bir ilgisi pek yok, ancak çok iyi bir renk doygunluğu ve kontrast sunabiliyor.
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