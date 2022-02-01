LEGO Star Wars: The Skywalker Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Warner Bros. Games, TT Games, the LEGO Group and Lucasfilm Games bugün Xbox Series X"S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ ve PC için 5 Nisan 2022'de çıkacak olan LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga için yeni oyun tanıtım fragmanı yayınladı.
Şimdiye kadarki en büyük ve görsel olarak en çarpıcı LEGO Star Wars oyununun bu yeni fragmanı oynanabilirliğe, oyunculara özgürlük tanıyan yeni dövüş mekaniklerine, geniş karakter ve sınıf çeşitliliğine, keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda gezegene ve daha fazlasına derinlemesine bir bakış sunuyor. Oyuncular gerçek LEGO formunda istedikleri üçleme ile bu maceraya başlayabilecek ve Skywalker Saga'daki dokuz filmin destansı hikayesini yeniden yaşayabilecekler.
LEGO Star Wars: The Skywalker Oyun tanıtım fragmanını buradan izleyebilirsiniz.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga oyuncuların birlikte farklı saldırıları birleştirerek zincirleme kombo oluşturmalarına ve gelen saldırıları savuşturmalarına izin vererek oyunculara daha önce hiçbir LEGO oyununda yaşamadıkları bir savaş tecrübesi sunuyor.Yeni Blaster kontrolleri ve mekanikleri, oyuncuların hassas bir şekilde nişan almalarına ve bir sonraki hamlelerini planlamak için siper almalarına veya Jedi'ın becerileri olan ışın kılıcını kullanma ve GÜC'ü kontrol edebilme özelliklerini kullanmaya olanak tanıyor.
Oyuncular yolculukları boyunca rotalarını çizmek için Holoprojektörlerindeki galaksi haritasını kullanarak uzay yolcuğu yapabilir ve yol boyunca keşfedilmeyi bekleyen gezegenlerin kilidini açabilirler. Uzay yolculuğu sırasında oyuncular Millennium Falcon™, Imperial TIE Fighters™, Rebel X-wings™ ve daha pek çok efsanevi araçlarla düşman gemilerine karşı kahramanca hava savaşına katılabilirler. Oyuncular hedeflerine ulaştıktan sonra ana hikâyeye devam edebilir veya galaksideki heyecan verici görevleri ve bulmacaları keşfedebilirler.
Oyuncular Kyber Bricks'leri toplayarak Jedi, Hero, Dark Side, Villain, Scavenger, Scoundrel, Bounty Hunter, Astromech Droid, and Protocol Droid gibi sınıfların geliştirilmiş özelliklerini ve yeni özelliklerin kilitlerini açabilirler. 9 filmin içinde bulunan Leia™, Yoda™, Boba Fett™, Darth Maul™, Poe™ ve 300'ün üzerinde oynanabilir karakteri free to play modu ile oynayarak yeni ve heyecanlı maceralar oluşturun.
LEGO Star Wars Naboo'nun çimenli tepelerinden, Jakku'nun kum tepelerine kadar LEGO Star Wars galaksisi keşfedilmeye ve oynanmaya hazır.
Fragman ayrıca LEGO Star Wars: The Skywalker Saga içerisinde klasik LEGO Star Wars sevenlerinin oyun içerisindeki tüm konuşmaları mırıltı olarak değiştirebileceği Mumble modu'nu sunuyor.
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