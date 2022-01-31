Havaalanlarında 5G Kullanımı ile İlgili Tartışmalarda Anlaşma Sağlandı!

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) havaalanlarında ultra hızlı 5G C-bant dağıtımı konusunda operatörler Verizon ve AT&T ile devam eden karmaşık ilişkisi nihayet yoluna giriyor: Cuma günü yaptığı açıklamada FAA, daha fazla 5G kulesinin önemli havaalanlarında güvenli bir şekilde çalışmasına izin veren yeni adımlar üzerinde bir anlaşma yapıldığını duyurdu.
FAA, ABD, Ulaştırma Bakanlığı ve daha yakın zamanda büyük havayolları, 5G C-bant nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Buradaki temel sorun, havaalanlarının yakınında bulunan 5G C-bant kulelerinin bazı uçuş cihazlarını, örneğin pilotlara yerden ne kadar uzakta olduklarını söyleyen altimetreleri etkileyip etkilemeyeceğiydi.
AT&T ve Verizon, güvenli olduğunu ve havayollarının, havaalanlarının ve FAA'nın bu endişeleri ve olası teknik engelleri aşmak için ayları olduğunu söylüyor. Ayrıca, tüm 5G kulelerinin iletim gücünü düşürmekten havalimanları etrafındaki bazı kuleleri geçici olarak durdurmaya kadar çeşitli hafifletme önlemlerini kabul ettiler. Böylece 5G C-bant kulelerinin de önü açılmış oldu.
Verizon, kendi bağlantısını "5G Ultra Geniş Bant" olarak adlandırıyor. AT&T ise buna yalnızca "C-Band" diyor.
FAA'nin Cuma günü yayınlanan bir bildiride söylediğine göre "FAA, kablosuz vericilerin tam konumu hakkında daha kesin veriler sağlayan ve 5G C-bant sinyallerinin hassas hava araçlarıyla nasıl etkileşime girdiğinin daha kapsamlı analizini destekleyen kablosuz şirketlerle güçlü iletişim ve işbirliği yaklaşımını takdir ediyor."
Konum verileri, FAA'nın "5G sinyallerinin hafifletildiği havalimanlarının etrafındaki alanların boyut ve şeklini güvenli ve daha hassas bir şekilde haritalamanın mümkün olduğunu ve kablosuz operatörlerin anten aktivasyonlarını ertelediği alanları küçülttüğünü" belirlemesine izin verdi.
İşbirliği, AT&T ve Verizon'un daha fazla kule açacağı anlamına geliyor. Ancak FAA, 5G iletim alanlarında da güvenli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak için helikopter operatörleri ve havacılık endüstrisinin geri kalanıyla hala çalıştığını ekledi.
Tüketicileri ilgilendiren kısımda ise, eğer bir 5G telefonunuz varsa, muhtemelen zaten 5G C-Band'ı destekliyordur. Verizon müşterileri, bu bağlantı sırasında 5G'nin yanında küçük bir "UW" işareti fark edebilir.
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