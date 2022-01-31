Havaalanlarında 5G Kullanımı ile İlgili Tartışmalarda Anlaşma Sağlandı!

ABD, havaalanlarında 5G kullanımı ile ilgili çıkan tartışmalarda orta yolu buldu!

  • Levent Öztürk
5G kavgasında çözüm bulundu!

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