Lenovo, Katlanan Laptop Yapabilir
Katlanabilen ekranlı telefonlar geldiğinde, laptopları da kendine benzetirse, ortaya nasıl bir cihaz çıkar? Cevap Lenovo'da...
Lenovo, esnek bir laptop tasarlıyor. En azından yeni ortaya çıkan patent, böyle söylüyor.
Windows Latest tarafından keşfedilen patent, ABD Patent Ofisi tarafından henüz yayınlandı. Patentte Windows 10 ile çalışan, OLED teknolojisini kullanan, katlanabilen bir notebook tarif ediliyor. Lenovo'nun kullandığı 'saat kayışı türü katlanma bölgesi' menteşe görevini üstleniyor. Kayıştan farklı olarak bu bölge, ekran yerine de geçiyor. Daha doğrusu ekran, bu bölgeye doğru uzuyor. Böylece daha geniş bir ekran alanı elde ediyorsunuz.
Apple'ın yeni MacBook'larındaki Touch Bar'ı andıran bir simge çubuğu, bu ekranın en alt kısmında yer alabiliyor. Konsept ilginç olduğu kadar, bugünün teknolojisiyle gerçeğe dönüşmesi mümkün görünüyor. Yine de Lenovo'nun sadece hayal kuruyor olabileceğini ve patenting gerçeğe dönüşmeyebileceğini söyleyelim.
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