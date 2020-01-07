Lenovo, Kreatörlere Özel Bilgisayarlarını Tanıttı

Lenovo, CES 2020 öncesinde yaptığı duyuru ile özel dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlarını tanıttı. İşte o modeller!

  • Ercan Uğurlu
Lenovo, Kreatörlere Özel Bilgisayarlarını Tanıttı

CES 2020 hızlı bir şekilde başladı. Teknoloji devleri şu sıralar Las Vegas'ta yeni modellerini sahnelerken, elbette bunlar arasında Lenovo da var. Lenovo'nun da yeni bilgisayarlarını paylaştığı fuarda, bu sene özellikle kreatörleri hedeflediğini görüyoruz. Öyle ki Lenovo yeni bilgisayar modellerine bu ismi vermiş.

Yeni Creator serisini tanıtan Lenovo, bu ailede hem dizüstü bilgisayar hem masaüstü bilgisayarlara yer veriyor. Yeni modeller arasında Yoga Crator 7, IdeaPad Creator 5 ve IdeaCentre Creator 5 yer alıyor.

Yoga Creator 7 modeli ile üst seviye bir dizüstü bilgisayar tasarlayan Lenovo, bu modelinde Intel'in 10'uncu nesil H serisi işlemcileri ile NVIDIA GeForce ekran kartlarını kullanıyor ve buna ek olarak stüdyo yazılımlarını sunuyor.

15.6 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekran bulunduran Yoga Creator 7, sRGB renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsıyor. Dolby Atmos destekli hoparlörlerin bulunduğu laptop, koyu yosun rengiyle de oldukça ilgi çekici görünüyor.

Lenovo'nun diğer 2 bilgisayarı olan IdeaPad Creator 5 ve IdeaCentre Creator 5 ise daha ana akım modeller arasında. Yine Intel'in 10'uncu nesil Core i7 işlemcilerinden güç alan bilgisayarlardan IdeaCentre Creator 5 farklı olarak Core i9 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı seçenekleri bulunduruyor. Tıpkı Yoga Creator 7 gibi koyu yosun yeşili renginde olan bilgisayarın ekim ayından itibaren 1099 Dolar fiyattan satışa girmesi bekleniyor.

Lenovo, CES 2020'de bilgisayar tanıtımlarının yanında ayrıca birkaç monitör modeli de tanıttı. Bunlardan Qreator 27 ve Lenovo Q27h modelleri 27 inç ekranları ve 4K 60Hz özellikleri ile dikkat çekerken geniş renk gamutlarıyla da yine kreatör ailesine uygun şekilde karşımıza çıkacak. Yeni monitörlerden Qreator 27'nin mart ayında 899 Dolar, Qreator Q27h'nin ise nisan ayında 349 Dolar fiyattan satışa çıkacağı açıklandı. Ancak ürünlerin Türkiye satış tarihi ve fiyatları henüz netlik kazanmış değil.

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