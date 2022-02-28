Lenovo, ThinkPad Z ile İkonik Bir Tasarım Sunuyor

Dünyanın ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, "Herkes için Daha Akıllı Teknoloji" vizyonunu destekleyen ve tümüyle yenilenen ThinkPad Z13 ve Z16, ürünleriyle çağdaş bir tasarım sunarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çarpıcı yeni tasarım, teknolojiye, teknolojinin çevre üzerindeki etkilerine ve bileşen hammaddelerinin kaynağına ilişkin değişen tutumları yansıtıyor. Ürün tasarımı yalnızca bronz ve kutup grisi gibi üst sınıf bireysel renk vurguları sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda geri dönüştürülmüş alüminyum veya geri dönüştürülmüş siyah vegan deri gibi daha sürdürülebilir malzemeler içeriyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tasarlanan ürün ambalajı, %100 geri dönüşümlü ve doğada çözünebilir bambu ve şeker kamışından üretilirken, AC güç adaptörünün %90'ını "Tüketim Sonrası Malzemeler (PCC)" oluşturuyor.
Sağlam güvenlik, yenilikçi tasarım
ThinkPad Z13 ve Z16, en yeni AMD Ryzen™ PRO 6000 Serisi mobil işlemcilere ve Microsoft Pluton güvenlik işlemcisine sahip ilk dizüstü bilgisayarlar arasında yer alacak. Lenovo'nun tasarım yoluyla güvenlik yaklaşımı AMD ve Microsoft iş birliğiyle güçlendirilirken, ürün performansına güvenlik özellikleri eşlik ediyor. AMD PRO güvenlik özelliklerinin katmanlı yaklaşımını temel alan AMD Ryzen 6000 Serisi, Windows 11 bilgisayarlarda donanımdan buluta kadar sağlam bir güvenlik için Microsoft Pluton güvenlik işlemcisini içeren ilk x86 işlemcileri bünyesinde barındırıyor. Microsoft'un tasarlayıp güncellediği Microsoft Pluton Güvenlik İşlemcisi, kullanıcı kimliği, veriler ve uygulamalara yönelik koruma özellikleriyle yeni Windows 11 bilgisayarların güvenliğini sağlamlaştırıyor.
Lenovo ve AMD iş birliği
Lenovo, AMD iş birliğiyle en gelişmiş platform tasarımını sunarak silikondan donanım ve yazılıma kadar tüm sistem unsurlarını akıcı hale getiriyor. ThinkPad Z13, özel AMD Ryzen™ 7 PRO 6860Z işlemci3 ile üstün bir iş birliği deneyimi sunuyor. İşlemci optimizasyonları sayesinde ürün, kusursuz ses ve görüntü performansı sağlarken, tepki süreleri kısalıyor ve Teams ve Zoom gibi uygulamalarda pil ömrü olağanüstü artıyor. ThinkPad Z16 aynı zamanda verimliliği artırarak gelişmiş içerik oluşturma ve oyun olanakları akıllı AMD teknolojilerine sahip yeni AMD Radeon™ RX 6500M harici ekran kartıyla satın alınabiliyor. Ryzen işlemcilerle birleştiğinde, AMD Smart Shift Max, CPU ve GPU için anında güç artışı sunarken, Smart Shift Eco pil verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor.
Form işlevle buluşuyor
Lenovo, ThinkPad'in 30. yılında, ThinkPad'in mirasıyla ve inovasyonlara olan bağlılığı ile ThinkPad Z13 ve Z16, ürünlerinde Lenovo ile özdeşleşen temel tasarım ve mühendislik ilkelerini yansıtmaya devam ediyor. Bireysel kullanıcı deneyimini geliştirmek için ThinkPad Z serisine önemli tasarım ve teknoloji özellikleri eklenirken, özellikle incelikli ve çekici bir minimalizme yer veriliyor. Ürünlerde ekranlar ultra ince çerçeveler ve verimlilik odaklı 16:10 en/boy oranlarıyla optimize edilerek karşımıza çıkıyor. 1,4 µm'lik daha büyük bir sensörlü FHD web kamerası ve dual-array mikrofonların bulunduğu yeni bir iletişim çubuğu, sesli ve görüntülü konferans deneyimini geliştiriyor. Tamamı camdan üretilmiş avuç içi desteğiyle kesintisiz bir biçimde konumlandırılmış 120 mm'lik daha büyük bir dokunmaya duyarlı ForcePad hızlı ve kolay giriş imkânı sunarken, kırmızı TrackPoint'e aşina olan kullanıcıları yeni bir işlev bekliyor: TrackPoint'e çift dokunma ile, sık kullanılan kamera ve mikrofon ayarları için İletişim Hızlı Menüsünü açılabiliyor.
Geri dönüştürülmüş malzemeler
Yeni seri, geri dönüştürülmüş malzemelerle son kullanıcıları ayrıcalıklı bir dış görünüş ve kullanım hissiyle memnun ederken, olağanüstü bir deneyim sunma vaadimizi yerine getirmeyi ve BT departmanlarına işletme sınıfı performans, güvenlik, güvenilirlik ve yönetilebilirlik güvencesi sunmayı amaçlıyor. Z13 ve Z16 modelleri birer ThinkPad dizüstü bilgisayar olarak MIL-Spec 810H standartlarında testlerin yanı sıra, tüm ThinkPad dizüstü bilgisayarlarla aynı düzeyde sıkı kalite kontrollerinden geçiyor.
En Yeni Teknolojiler
Lenovo ürünlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirirken, ThinkPad Z13 ve Z16 son kullanıcılara daha iyi sonuçlar sunmaya yoğunlaşarak aşağıdaki özellikleri sunuyor:
Geri dönüştürülmüş siyah vegan deri ve alüminyum ile geri dönüşümlü bambu ve şeker kamışı ambalajDaha büyük sensörlü bir IR kamera, gizlilik için elektronik e-Shutter ve dual-array mikrofonlara sahip "İletişim Çubuğu"%91,6 (Z13) ve %92,3 (Z16) ile ThinkPad portföyündeki en büyük ekran/gövde (STB) oranı120 mm ile daha büyük bir dokunmaya duyarlı ForcePadDolby Vision® desteği ve düşük mavi ışık düzeyine sahip dokunmatik özellikli 2,8K OLED (Z13) ve 4K OLED (Z16) ekran seçenekleriDolby Atmos® Hoparlör Sistemi ve Dolby Voice® yapay zeka gürültü engelleme teknolojisiZ13, bütünleşik AMD Radeon grafik işlemcisinin yanı sıra Microsoft Pluton güvenlik işlemcisine sahip AMD Ryzen PRO U Serisi işlemciden güç alıyor. Z13 ayrıca, özel AMD Ryzen PRO 6860Z işlemci seçeneğiyle de sunuluyorZ16'da ise bütünleşik AMD Radeon grafik işlemci veya isteğe bağlı olarak AMD Radeon RX 6500M harici grafik işlemciye ve Microsoft Pluton güvenlik işlemcisine sahip AMD Ryzen PRO H serisi yer alıyorQualcomm® FastConnect 6900 donanımına sahip AMD Ryzen PRO 6000 Serisi, Z13 ve Z16 modellerinde gelişmiş yönetilebilirlik ve sektörde öncü Wi-Fi bağlantı özellikleri sunuyor. AMD Ryzen™ PRO 6000 işlemci üzerindeki Qualcomm® 4 Eş Zamanlı Çift Bant (DBS) özelliği ise Windows 11'in yerleşik olarak desteklediği, Wi-Fi Çift İstasyon düşük gecikme potansiyelini sürekli olarak sağlıyorÜrüne yüklenmiş olarak gelen Windows 11Güvenlik kolaylığı için klavyeye entegre edilmiş Match-on-Chip parmak izi okuyucusu bulunuyor.
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