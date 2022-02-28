Lenovo, ThinkPad Z ile İkonik Bir Tasarım Sunuyor

Lenovo, ThinkPad Z serisinde kullandığı dönüştürülmüş malzemelerle çevre dostu ikonik bir tasarım sunuyor.

Lenovo, ThinkPad Z ile İkonik Bir Tasarım Sunuyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Evinizin havasını tazeleyin!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy Book 2 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fazlası!
Microsoft'un PC Game Pass'i Steam'e Eklenebilir!
Huawei'den Sürpriz Tablet: MatePad Paper Resmi Olarak Tanıtıldı!
vivo, Y Serisi ile Oyun Performansına Odaklanıyor
Ukrayna, Yaptığı Çağrıyla Gönüllüleri "Hacker Ordusu" Kurmaya Çağırdı!

 

 