Modlu Oyunlar Android'e Geliyor

Hızlı büyümesini sürdüren mobil oyun sektörü, 2021'de 116 milyar dolarlık gelir elde etti. Küresel oyun sektörü, tüm paydaşlarıyla birlikte dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birine karşılık gelen büyük bir topluluk oluştururken, piyasaya sürülen yeni bir platform, oyunculara ilk kez Android oyunları diledikleri gibi modifiye edebilme olanağı sundu.