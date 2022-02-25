Modlu Oyunlar Android'e Geliyor

Hızlı büyümesini sürdüren mobil oyun sektörü, 2021'de 116 milyar dolarlık gelir elde etti. Küresel oyun sektörü, tüm paydaşlarıyla birlikte dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birine karşılık gelen büyük bir topluluk oluştururken, piyasaya sürülen yeni bir platform, oyunculara ilk kez Android oyunları diledikleri gibi modifiye edebilme olanağı sundu.

Modlu Oyunlar Android'e Geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Ay'ın Karanlık Tarafında Bulunan Küçük Cam Küreler Heyecana Neden Oldu!
Sony, PlayStation 5 Kliplerini Uygulama Üzerinden Paylaşıma Açtı!
Google, Çalışanları İçin Maske ve Aşı Zorunluluğu Uygulamasını Kaldırıyor!
Intel, Performans Canavarı Yeni Laptop İşlemcilerini Tanıttı
Hacker Topluluğu Anonymous, Rus Hükümetine Bağlı Siteleri Vurdu!

 

 