Lenovo'nun Yeni Oyun Telefonu Legion Geliyor

Lenovo'dan yeni oyun telefonu sürprizi geliyor. Telefonun adı Legion olacak. Snapdragon 865 işlemci ile gelecek telefonun sızan görüntüsüyle onaylandığı iddia ediliyor.

  • Ercan Uğurlu
Lenovo'nun Yeni Oyun Telefonu Legion Geliyor

Akıllı telefonlar bir yandan yüksek megapikseller ve çoklu kamera kurulumları ile mobil fotoğrafçılık alanında en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlar olarak önemli işler yapıyor olsa da, diğer yandan da oyun tarafına doğru önemli bir gelişim gösteriyorlar. Özellikle son yıllarda yüksek performans gösteren işlemciler, yüksek tazeleme hızlarına sahip ekranlar ve uzayan pil ömrü ile beraber oyuncular bu alanda kendilerine güzel modeller bulabildi.

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Asus ve Razer gibi markaların oyun konseptinde trend olması, öte yandan Nubia'nın Red Magic ve Black Shark gibi Çinli şirketlerin de oyuna dahil olmasıyla beraber, bu yelpaze bir hayli genişledi. Şimdi ise bunlar arasına yenileri katılacak gibi görünüyor. Bu yeni oyunculardan biri de Lenovo olacak.

Ünlü Çin sosyal medya sitesi Weibo kaynaklı haberlere göre Lenovo, şimdilerde Snapdragon 865 yonga setinden güç sağlayan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Üstelik telefonun görüntüsü de yayınlanmış durumda. Liliputing'in haberine göre yayınlanan görüntü Lenovo imzası taşıyor ve haberin başlığında da "Lenovo, Snapdragon 865'li Legion oyun telefonunun yolda olduğunu onayladı" şeklinde.

Tabii ki bu cihazın Çin dışına çıkıp çıkmayacağını kestirmek şimdiden güç. Öte yandan Lenovo'nun akıllı telefon alanındaki varlığı neredeyse Motorola markası eksesinde dönerken, Lenovo bu modeli global çapta satışa sunar mı, yoksa yalnızca Çin'e özel mi kılar, bunu bekleyip göreceğiz.

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