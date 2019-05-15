Lenovo'dan Katlanan Ekranlı Tablet
PC üreticisi Lenovo, katlanan ekranlı, Windows'lu PC'sini ortaya çıkardı!
Katlanabilen ekranların neden Windows'a gelmediğini düşünenlerden iseniz, hayaliniz gerçek oldu. Lenovo, 2020'de piyasaya süreceği katlanabilen ekranlı PC'sini tanıttı.
ThinkPad X1 serisine katılacak olan tabletin henüz resmi bir adı yok. 13,3 inç 4:3 2K OLED ekranla gelen cihaz, ortadan katlandığında 9,6 inç'lik 3:2 ekrana sahip oluyor. Intel işlemcili cihaz, Windows işletim sistemini kullanıyor. Kalem desteğine sahip olan ve Windows Hello için kızılötesi kamerayla gelen cihazda iki USB Type-C portu mevcut. Dahil edilen Bluetooth klavye sayesinde cihazı tam bir taşınabilir PC gibi kullanabiliyorsunuz.
Lenovo'nun yaklaşık üç senedir üzerinde çalıştığı cihaz, tüm ThinkPad'lerin geçtiği MIL-STD-810G testlerinden geçmiş durumda. Firma, katlama ve açma testlerini yeni tablette iki kat fazla gerçekleştirdiğini söylüyor. Bunun nedeni, Lenovo'nun cihazın daha çok katlanıp açılacağını düşünmesi.
Önemli bir nokta, ekranda katlanma izine rastlanmaması. Böyle bir izin Galaxy Fold'da göründüğünü biliyoruz. Lenovo'nun bu konuda özel bir çaba sarf ettiği anlaşılıyor.
Geleceğin PC'lerine meraklıysanız, Lenovo'nun yeni cihazının ilginizi çekeceğinden eminiz. Laptopların ve taşınabilir PC'lerin şeklinde uzun süredir önemli bir değişiklik görmüyoruz ve Levono, yeniliğin kapısını ilk aralayan firma olacak gibi görünüyor.
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