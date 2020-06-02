Lenovo'dan Yenilikçi Tasarımıyla Yoga Mouse Geldi! İşte Özellikleri!

Teknoloji devi Lenovo'nun son teknoloji ürünü Lenovo Yoga Mouse, yüksek performansı ve yenilikçi tasarımıyla, hem şık hem de çok fonksiyonlu bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İşte Lenovo Yoga Mouse ve özellikleri!

Lenovo'dan Yenilikçi Tasarımıyla Yoga Mouse!

Lenovo, üstün performanslı son teknoloji bilgisayar ürünleri ve akıllı cihazları dışında aksesuarlarıyla da kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Lenovo Yoga Mouse, özel tasarımı ve güçlü donanımıyla işleriniz sırasında keyifle kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu sıra dışı bir ürün olarak kullanıcıya sunuluyor.

Hemen her yüzeyde çalışma imkanı

Lenovo Yoga Mouse, sunum kumandası modundayken arka cebinize rahatlıkla sığabilen ve kullanımı tam boy bir mouse gibi rahat olan, V şeklinde ergonomik bir tasarıma sahip. Hassas izleme algılayıcısı sayesinde hemen hemen her yüzeyde çalışma imkanı veriyor. Lenovo Yoga Mouse, dilerseniz lazer işaretçisi, dilerseniz sunum modu seçeneği sunan farklı modellerle karışımıza çıkıyor. Lazer işaretçisi modu sunan modelinin kullanımı güvenli lazer işaretçisi sayesinde sunumlarınızda da yardımcınız oluyor. Hızlı Eşleme destekli ikili mod bir dizüstü bilgisayara ya da tablete bağlanmanıza ve tek bir düğmeye basarak Bluetooth yoluyla sorunsuzca geçiş yapmanıza imkan veriyor.

Lenovo Yoga Mouse, 2 saatlik şarj ile yaklaşık iki aya kadar dayanan pil ömrü sunarak, işleriniz sırasında sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Ürün kesintisiz bağlantı için maksimum esneklik sağlamak üzere Bluetooth 4.0 veya 2.4GHz kablosuz bağlantıyı destekliyor.

Lenovo Yoga Mouse, ergonomik yapısı ve 13,5 milimetrelik ultra ince tasarımıyla yanınızdan ayırmayacağınız bir Mouse konforu sunuyor.

Bir fareden çok daha fazlası

Lenovo YOGA Mouse, standart özelliklerinin yanında, kumanda modu ile kullanıcılarına farklı bir kullanım özelliği sunarak öne çıkıyor. 180 derece dönebilen menteşeleri ve çok katmanlı dokunmatik yüzeyi ile Lenovo Yoga Mouse, yenilikçi bir anlayışla karşımıza çıkıyor. Lenovo Yoga Mouse, zarif ve şık görüntüsünü dört farklı renk seçeneği ile tamamlıyor.

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