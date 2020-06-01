Maske Takmak Hakkında Yanlış Bilinenler ve Gerçek Doğrular

Maske takmak, sizi karbon diokside boğabilir mi? Çeneye maske takmak insanları Korona virüsünden korur mu? İşte maskeler hakkında ortalıkta dolaşan yanlış bilgiler ve gerçekler.

Maske Giymek Tehlikeli Değil

Maskelerin işe yarayıp yaramadığıyla ilgili efsaneler, şu sıralar en çok konuşulanlar arasında. Bazen bilimsel araştırmaların ve sağlık kuruluşlarının uyarılarını hiçe sayabilen bu komplo teorilerinden korunmak için adeta görünmez bir maske daha kullanmanız gerekiyor.

Bu yazımızda maskelerle ilgili dolaşan yanlış bilgileri ve birkaç doğru bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Söylence 1: Maskeler Çok Fazla Karbon Dioksit (veya Yetersiz Oksijen) Almanıza Yol Açar

Kapalı bir alanda uzun süre kalırsanız, bu alandaki karbon dioksit oranı gerçekten de artacaktır. N95 maskelerinin bazen nefes alma zorluğuna yol açtığı doğru, ancak bunun nedeni karbon dioksitin artması değil. Maskeler, dışarı attığınız az miktarda karbon dioksiti üzerinde tutmayacaktır.

Maske yüzünden veya maskenin nemlenmesi yüzünden zor nefes almanız, çoğu zaman sağlık riski oluşturmuyor. Bununla birlikte maskeyle koşmanız önerilmiyor ve bunun ciddi problemlere yol açabildiğine dair sağlık uzmanlarının açıklamaları var.

Söylence 2: Nefesle Dışarı Verdiğiniz Virüsler, Sizi Hasta Edebilir

Hastaysanız, maskenin hastalığı size bir daha bulaştırması mümkün değil. "Plandemic" videosuyla ortaya atılan bu iddia, maskenin dışarı attığınız virüsleri "etkinleştirdiğini" söylüyordu. Videoya göre ağzınızdan çıkan virüs, burnunuzdan içeri geri girip beyninize ulaşıyrdu. İddialar karşısında ne diyeceğini şaşıran enfeksiyon önleme uzmanı Saskia Popescu'ya göre böyle bir şey söz konusu değil.

Söylence 3: Maske Virüsleri Durdurmaz

Maskelerin virüslerin önünü tamamen kesmediği doğru, ancak COVID-19'a neden olan virüsler solunum damlacıklarıyla iletiliyorlar. Bez maskeler, bu damlacıkların çoğunu durdurabiliyor. Bununla birlikte maskelerin en çok hasta kişilerde etkili olduğu doğru. Maskeleri herkesin takması öneriliyor çünkü hasta olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Dolayısıyla "bana bir şey olmaz" diyenler de, aslında şehir efsanelerinin bir parçasına dönüşmüş durumundalar.

Gerçek 1: Maskeler, Başkalarının Virüslerinden Korunmayı Garantilemiyor

Maskeleri kendinizi korumaktan ziyade, başkalarını korumak için taktığınız doğru. Belki de maskesiz insanları sıkça görmemizin nedeni bu: Başkalarını korumayı umursamıyor olabilirsiniz. Ancak sizin maskeniz karşınızdakini korurken, karşımızdaki kişinin maskesi de sizi koruyor.

Gerçek 2: Maskeyi Çeneye Takmak Sizi Korumuyor

Hiç maske kullanmayanlara az önce değindik. Maske kullananların hiç de azımsanmayacak bir bölümü ise, maskesini aralayarak, muhtemelen daha rahat nefes almak için çenesine taşıyor. Maskeyi çeneye taktığınızda virüslerin durduğunu gösteren bir bilimsel araştırmaya biz henüz rastlamadık. Bunu yaparken bazen maskenin ön yüzüne dokunulduğundan, maskenin yerini değiştirmenin en az maske takmamak kadar riskli olduğu söylenebilir.

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