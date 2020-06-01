Maske Takmak Hakkında Yanlış Bilinenler ve Gerçek Doğrular

Maske takmak, sizi karbon diokside boğabilir mi? Çeneye maske takmak insanları Korona virüsünden korur mu? İşte maskeler hakkında ortalıkta dolaşan yanlış bilgiler ve gerçekler.