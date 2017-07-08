Let's Encrypt'in Joker Sertifikaları 2018'de Geliyor!
İnternetin güvenli HTTPS bağlantısına taşınmasına önemli katkıda bulunan Let's Encrypt, Ocak 2018'de bunu da yapacak!
HTTPS'in tüm internete ulaşmasına katkıda bulunmak için çalışan Let's Encrypt projesi, Ocak 2018'den itibaren "joker sertifikalar" yayınlamaya başlayacağını duyurdu.
Şu sıralar joker sertifikalara talep oldukça yüksek. Bu tür sertifikaların kullanılabilir hale getirilmesi bazen daha kolay olabiliyor. Let's Encrypt, joker sertifikaları ve faydalarını şöyle anlatıyor:
"Joker sertifika istenen sayıda alt alan adını güvence altına alabilir (örneğin *.ornek.com). Bu sayede sistem yöneticileri alan adına ait tek bir sertifika ve anahtar ikilisini alan adı ve alt alan adları için kullanabilir, HTTPS'ye geçişi önemli ölçüde daha kolay hale getirebilirler."
Duyurunun bu kadar önceden yapılmasının nedeni ise kullanılacak olan paranın bir fon toplama kampanyasının parçası olması. Kar amacı olmayan Let's Encrypt, topluluktan gelen desteğe dayanıyor.
Let's Encrypt, Haziran sonunda 100 milyon sertifika yayınına ulaşarak önemli bir noktaya ulaştığını duyurmuştu. Let's Encrypt başladığında tüm dünyada yüzde 40 oranında olan HTTPS web siteleri, Let's Encrypt'in de çabalarıyla şu an yüzde 58'e ulaşmış durumda.
Zeynel A. Öztürk
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