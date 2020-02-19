LG, 2020 K Telefon Serisini Tanıttı

LG, 2020 K serisi orta seviye telefonlarını tanıttı! İşte yeni telefonlar ve özellikleri...

LG, 2020 K Telefon Serisini Tanıttı
LG K61

LG, 2020 K serisi telefonlarını duyurdu. K61, K51S ve K41S'yi içeren yeni telefon serisi, daha yüksek performans, çoklu ortam işlevleri ve üst düzey kameralarıyla dikkat çekiyor.

LG K51S

LG Elecronics'ten üst düzey yönetici Chang Ma, K serisinin "gelişmiş teknolojiler ve rekabetçi fiyat" ile öne çıktığını söylüyor. Yeni telefonlar, Amerika'da, ardından Avrupa ve Asya'da belirli ülkelerde ikinci çeyrekte satışa sunulacak.

LG'nin yeni telefonlarının özelliklerini aşağıdaki tabloda karşılaştırabilirsiniz.

LG K61 LG 51S LG K41S
Yonga seti 2,3 GHz Sekiz Çekirdekli 2,3 GHz Sekiz Çekirdekli 2.0 GHz Sekiz Çekirdekli
Görüntüle 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision Ekran 6,5 inç 20: 9 HD + FullVision Ekran 6,5 inç 20: 9 HD + FullVision Ekran
Hafıza 4 GB RAM / 64 veya 128 GB ROM / microSD (2 TB'a kadar) 3 GB RAM / 64 GB ROM / microSD (2 TB'a kadar) 3 GB RAM / 32 GB ROM / microSD (2 TB'a kadar)
Kamera Arka 48MP Standart / 8MP Süper Geniş / 2MP Makro / 5MP Derinlik Sensörü 32MP Standart / 5MP Süper Geniş / 2MP Makro / 2MP Derinlik Sensörü 13 MP Standart / 5MP Süper Geniş / 2MP Makro / 2MP Derinlik Sensörü
Ön 16MP Standart 13MP Standart 8MP Standart
pil 4,000mAh 4,000mAh 4,000mAh
Boyut 164,5 x 77,5 x 8,4 mm 165,2 x 76,7 x 8,2 mm 165,7 x 76,4 x 8,2 mm
LTE / 3G / 2G LTE / 3G / 2G LTE / 3G / 2G
Bağlantı Wi-Fi Çift Bant / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C Kablosuz / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C Kablosuz / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
Renk Titanyum / Beyaz / Mavi Titanyum / Pembe / Mavi Titanyum / Siyah / Beyaz
Diğerleri AI CAM / DTS: X 3D Surround Ses / Google Asistan / Google Asistan Düğmesi / Google Lens / Arka Parmak İzi Sensörü / MIL-STD 810G Uyumluluğu AI CAM / DTS: X 3D Surround Ses / Google Asistan / Google Asistan Düğmesi / Google Lens / Arka Parmak İzi Sensörü / MIL-STD 810G Uyumluluğu AI CAM / DTS: X 3D Surround Ses / Google Asistan / Google Asistan Düğmesi / Google Lens / Arka Parmak İzi Sensörü / MIL-STD 810G Uyumluluğu

Firma, telefonların fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yeni seri orta seviye telefonlardan oluştuğundan, orta seviye telefonlara yakın bir fiyatlandırma bekleyebilirsiniz.

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