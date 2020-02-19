LG, 2020 K Telefon Serisini Tanıttı

LG, 2020 K serisi telefonlarını duyurdu. K61, K51S ve K41S'yi içeren yeni telefon serisi, daha yüksek performans, çoklu ortam işlevleri ve üst düzey kameralarıyla dikkat çekiyor.
LG Elecronics'ten üst düzey yönetici Chang Ma, K serisinin "gelişmiş teknolojiler ve rekabetçi fiyat" ile öne çıktığını söylüyor. Yeni telefonlar, Amerika'da, ardından Avrupa ve Asya'da belirli ülkelerde ikinci çeyrekte satışa sunulacak.
LG'nin yeni telefonlarının özelliklerini aşağıdaki tabloda karşılaştırabilirsiniz.
|LG K61
|LG 51S
|LG K41S
|Yonga seti
|2,3 GHz Sekiz Çekirdekli
|2,3 GHz Sekiz Çekirdekli
|2.0 GHz Sekiz Çekirdekli
|Görüntüle
|6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision Ekran
|6,5 inç 20: 9 HD + FullVision Ekran
|6,5 inç 20: 9 HD + FullVision Ekran
|Hafıza
|4 GB RAM / 64 veya 128 GB ROM / microSD (2 TB'a kadar)
|3 GB RAM / 64 GB ROM / microSD (2 TB'a kadar)
|3 GB RAM / 32 GB ROM / microSD (2 TB'a kadar)
|Kamera
|Arka
|48MP Standart / 8MP Süper Geniş / 2MP Makro / 5MP Derinlik Sensörü
|32MP Standart / 5MP Süper Geniş / 2MP Makro / 2MP Derinlik Sensörü
|13 MP Standart / 5MP Süper Geniş / 2MP Makro / 2MP Derinlik Sensörü
|Ön
|16MP Standart
|13MP Standart
|8MP Standart
|pil
|4,000mAh
|4,000mAh
|4,000mAh
|Boyut
|164,5 x 77,5 x 8,4 mm
|165,2 x 76,7 x 8,2 mm
|165,7 x 76,4 x 8,2 mm
|Ağ
|LTE / 3G / 2G
|LTE / 3G / 2G
|LTE / 3G / 2G
|Bağlantı
|Wi-Fi Çift Bant / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
|Kablosuz / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
|Kablosuz / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
|Renk
|Titanyum / Beyaz / Mavi
|Titanyum / Pembe / Mavi
|Titanyum / Siyah / Beyaz
|Diğerleri
|AI CAM / DTS: X 3D Surround Ses / Google Asistan / Google Asistan Düğmesi / Google Lens / Arka Parmak İzi Sensörü / MIL-STD 810G Uyumluluğu
|AI CAM / DTS: X 3D Surround Ses / Google Asistan / Google Asistan Düğmesi / Google Lens / Arka Parmak İzi Sensörü / MIL-STD 810G Uyumluluğu
|AI CAM / DTS: X 3D Surround Ses / Google Asistan / Google Asistan Düğmesi / Google Lens / Arka Parmak İzi Sensörü / MIL-STD 810G Uyumluluğu
Firma, telefonların fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yeni seri orta seviye telefonlardan oluştuğundan, orta seviye telefonlara yakın bir fiyatlandırma bekleyebilirsiniz.
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