LG 2021 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics'in tarihinde elde edilen en yüksek tam yıl ve 4. çeyrek gelirlerinde premium ürünler ve TV'lerin payı büyük.

LG 2021 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

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LG 2021 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

 

 