LG'den 3 Yeni Telefon: LG K62 ve İki Ucuz LG Modeli Tanıtıldı

LG, kameralarıyla ve düşük fiyatlarıyla dikkat çekmeyi uman üç telefon birden tanıttı. LG K62, K52 ve K42'nin üçü de 6,6 inç ekranla geliyor.
Ekran boyutunun yanında 20:9 en boy oranını ve HD+ çözünürlüğü de paylaşan telefonlar, 4.000mAh gücünde pil, Android 10 işletim sistemi ve dört arka kamerayla geliyorlar. Fark ise kameraların teknik özelliklerinde kendini gösteriyor. LG K62 ve K52'de 48MP, 5MP ultra geniş, 2MP derinlik ve 2MP makro sensörleri bulunuyor. LG K42'de ise farklı olarak 13MP ana sensör bulunuyor; geri kalan kameralarda bir fark yok. Ön yüzde K62'de 28MP, K52'de 13MP ve K42'de 8MP kamera yer alıyor.
K62 ve K52 2,3GHz sekiz çekirdekli yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor. K2'de ise 2GHz sekiz çekirdekli yonga seti ve 3GB RAM bulunuyor. Bir başka fark, K62'nin 128GB depolama alanıyla gelirken diğer iki modelin 64GB alan sunması. Üç modelde de microSD yuvası bulunuyor.
OnePlus Nord'a rakip olarak gösterilebilecek LG K62, 5G'nin eksikliği nedeniyle bu konuda biraz zorlanabilir. Yine de fiyatının daha uygun olması halinde telefonlar, iyi bir seçenek haline gelebilirler. Fiyatı henüz bilinmeyen telefonlar, Avrupa'da ekimde piyasaya sürülecek.
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