Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un amiral gemisinin daha uygun fiyatlı sürümü Samsung Galaxy S20 Fan Edition tanıtıldı. Yurt dışı fiyatı 699 dolardan başlayan cihaz, desteklediği 5G sürümüne göre 749 dolara kadar çıkabiliyor.
Snapdragon 865 yonga seti (veya 4G sürümünde Exynos 990) ile gelen S20 Fan Edition, 6GB RAM, 128GB depolama ve bir microSD kart yuvası sunuyor. 4.500mAh pil gücüne sahip olan telefonda 25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj da var. 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 8MP telefoto kamerayla gelen cihaz, Galaxy S20 Plus'ın 64MP ana kamerasına yetişemiyor ancak telefoto lensindeki 3x optik zum sayesinde 30x dijital zum işlevini sunmaya devam ediyor. Ön tarafta ise 32MP'lik bir lens bulunuyor.
6,5 inç OLED ekran, WQHD Plus yerine yalnızca Full HD Plus çözünürlük (2400x1080) sunarken, 120Hz tazeleme hızını koruyor. Fan Edition'ın bir başka farkı, arka yüzünün plastik olması. Bununla birlikte telefon, altı renk seçeneğiyle geliyor.
Telefon, yeni yayınlanan Android 11 yerine Android 10 ile geliyor ancak Android 11 güncellemesini alması bekleniyor. Galaxy S20 Fan Edition, bütçesine dikkat eden ancak teknik özelliklerden ve işlevlerden fazla fedakarlıkta bulunmak istemeyenler için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.
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