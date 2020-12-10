LG, Akıllı Telefonları İçin Yeni Bir Planı Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

LG, akıllı telefon pazarında mücadele etmeyi sürdürüyor, fakat bu konuda zorlandığı ortada. Zira Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmada 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında 3. sırada yer almasına rağmen LG, bu yılın 3'üncü çeyreğinde sıralamada ilk 7'de bile yer almıyor. Zira Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticileri rekabeti önemli ölçüde kızıştırmış durumda.
Elbette bunun arkasında, Çinli üreticilerin kendi kaynaklarını kullanması yatıyor. Özellikle işlemci pazarında Qualcomm'a olan bağımlılık son yıllarda bir hayli köreldi. LG de en azından giriş segment ve orta segment akıllı telefonları için böylesi bir yöntemi ele alarak, yeniden planlama içine girmiş durumda.
Şirketten gelen açıklamalara göre LG, düşük kalitede ve orta sınıf akıllı telefonlarında dışa olan bağlılığını azaltma planları yapıyor. Bu hamle, şirketin bu kategorilerde rekabetçi kalmasına yardımcı olması açısından olumlu olacaktır. Fakat bunu nasıl yapacağını ve sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
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