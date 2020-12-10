LG, Akıllı Telefonları İçin Yeni Bir Planı Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

Cep telefondu konusunda pek de parlak günler yaşamayan Koreli dev LG, giriş sınıfı ve orta sınıf akıllı telefonlarında yeni bir plan için hazırlık yapıyor.