Apple, Donan iPhone 11 Ekranlarını Ücretsiz Değiştireceğini Duyurdu

iPhone 11 ekranınız gizemli bir şekilde dokunuşlarınıza yanıt vermeyi bıraktıysa Apple'ın başlattığı yeni bir değiştirme programı aracılığıyla ücretsiz olarak değiştirmeniz mümkün. İşte yapmanız gerekenler...