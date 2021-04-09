LG'nin Asla Tanıtamayacağı Bahtsız Amiral Gemisi Telefonu: LG V70...

LG, geçtiğimiz günlerde artık akıllı telefon üretmeyeceğini ve bunun yerine enerji ile kaynaklarını farklı sektörlere aktaracağını açıklamıştı. Bunun üzücü bir haber olduğu açık. Zira LG akıllı telefon kategorisinde fena işler yapmıyordu. Evet, satış rakamları düşüktü, ancak bu kuşkusuz deneysel çalışmalar yapmayı sevmesinden kaynaklanıyordu. Sonunda da bu çalışmalarını sonlandırdı.
Evet, LG mobil bölümünü kapattı, ancak kapılar kapanmadan önce tam da bir telefon tanıtmaya hazırlanıyordu. LG V70, az kalsın gerçek oluyordu.
"Rainbow" kod adıyla da bilinen LG V70, Güney Koreli şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı bir akıllı telefon modeli idi. Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olacağı bilinen telefonda, Snapdragon 888 işlemci yer alıyor ve 8 GB RAM içeriyordu.
Listelerden 2021 yılında piyasaya çıkacağı belirtilen telefonda Android 11 işletim sistemi kullanılıyordu. Performans skorlarında Huawei Mate 40 Pro ve Samsung Galaxy S21 Ultra ile yarışan telefonun, test sonuçlarında kayda değer sonuçlar ürettiği raporlanmıştı. Elbette listelenen bu telefon bir prototip aşamasındaydı ve henüz seri üretimine başlanmamıştı. Ancak bundan sonra da asla başlanmayacak ve LG'nin mezarlığındaki yerini alacak.
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