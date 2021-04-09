LG'nin Asla Tanıtamayacağı Bahtsız Amiral Gemisi Telefonu: LG V70...

LG, tam yeni katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonu LG V70'i tanıtacaktı ki telefon üretmeyeceğini duyurdu. Ama bu durum, iptal edilen telefon LG V70'in nasıl bir telefon olabileceğini görmemize engel değil.

  • Ercan Uğurlu
İşte LG'nin Asla Tanıtmayacağı Yeni Amiral LG V70!

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