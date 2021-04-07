Huawei P50'den Gelen Yeni Sızıntı, Muhteşem Kameralara İşaret Ediyor

Huawei P50 serisi hakkında ortaya çıkan yeni iddialara bakılırsa, seriye ait olacak 3 modelde de muhteşem kameralar bulunacak.

  • Levent Öztürk
Huawei P50'den yeni sızıntı
TEME (Twitter)

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Daha İyi İnternet İçin 6 Yol

Enerjisi bitmeyen tellefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
İnterneti Kasıp Kavuran Yeni Gizem: Bu Karavan, Aslında Ne Renk?
Bu Web Sitesi 25 Yıldır Değişmedi, Bir Yere Gitmeye de Niyeti Yok!
COVID-19'un Neden Olduğu Belirsizlik Ortamı Microsoft'a Yeni Karar Aldırttı
Çok Konuşulan Robot Sophia'nın Çizdiği Dijital Resim, Rekor Fiyata Satıldı
ASUS, Wi-Fi 6 Destekli İlk Oyuncu Modemi DSL-AX82U'yu Duyurdu!

 

 