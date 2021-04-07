Huawei P50'den Gelen Yeni Sızıntı, Muhteşem Kameralara İşaret Ediyor

Huawei'nin P40 serisinin varisi olacak olan Huawei P50 serisi, görünene göre üç farklı türeve sahip olacak: Standart P50, P50 Pro ve P50 Pro Plus. Huawei'nin P serisi telefonlarının en çekici yanlarından biri her zaman kameraları olmuştur. En son sızıntılar, kameralara yönelik bu durumun Huawei P50 serisi ile devam edeceğini öneriyor. Twitter kullanıcısı @RODENT950 tarafından yayınlanan sızıntıya göre Huawei P50 serisi kameralarında en üst seviye sensörler ve özellikler bulunacak.
Sızıntıda söylenene göre Huawei P50'de, bir ana IMX 707Y 1/1.18" (RYYB) sensörünün yanı sıra IMX 600 (UW) 1/1.74" ve OV08A10 (Tele) sensörleri ile beraber sunulacak. P50 Pro ise bir IMX 707Y 1/1.18" (RYYB), bir OV64A (U-W) 1/1.34" ve bir 5X periskop (RYYB) sensörüne sahip olacak.
Huawei P50 Pro Plus bir IMX 707Y 1/1.18" (RYYB) sensörünün yanı sıra OV64A (U-W FFL) 1/1.34", 3x tele (RYYB) ve 10x periskop (RYYB) sensörüne sahip olacak. Şimdilik sızıntılar sadece bu özellikleri gösteriyor ve başka bir detay vermiyor.
Akıllı telefonların diğer özelliklerine bakıldığında ise daha önceki haberlere göre Huawei P50 Pro daha ince çerçevelere ve 6.6 inçlik kavisli ekrana sahip olacakken Huawei P50 6,3 inçlik düz ekrana sahip olacak.
Ayrıca daha önceki haberler, Huawei'nin muhtemelen Huawei Mate 40 ile aynı yonga setini, yani Kirin 9000'i kullanacağını da belirtmekteydi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın