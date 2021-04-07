Microsoft Edge'den Firefox'a Sert Tokat: Edge, Firefox'u Geçti...

Mozilla'nın Firefox internet tarayıcısı kullanıcı kaybediyor ve görünene göre bu kullanıcıların çoğu da Microsoft Edge'e geçiyor. Pazar analisti Stat Counter'ın raporuna göre Edge, masaüstü platformu için %8'in hemen üzerinde küresel pazar payına sahip; Google Chrome (67%) ve Safari'nin (%10) ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Her ne kadar StatCounter'ın raporu tam olarak Edge'in başarısının Firefox'tan geldiğini gösteriyor olmasa da, Windows Latest'ın ayrı bir raporu tam olarak bunu öneriyor. Geçtiğimiz yıl içerisindeki tarayıcı kullanımı verilerini analiz eden yayım, Edge'in kullanıcı sayısının düzenli bir şekilde arttığını ve Firefox'un kullanıcı kaybetmeye devam ettiğini söylemekteydi.
Eğer Microsoft Edge bu hızla yeni kullanıcılar kazanmaya devam ederse, bu yıl içerisinde Safari'yi de geçerek masaüstü platformu için Dünya'nın en büyük ikinci tarayıcısı olabilir.
Cep telefonlarını ve tabletleri denkleme eklediğimizde ise Firefox, halen Edge'e göre daha iyi bir konumda ve bu durum biraz daha sürebilir. Ancak raporda önerildiğine göre Firefox bu platformlarda da düzenli bir şekilde kullanıcı kaybediyor.
Ünlü Internet Explorer ile beraber Microsoft Edge, modern tarayıcı savaşında genel olarak başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Bunun sonucu olarak da 2018'in sonlarına kadar güçlü rakipler olarak görülmüyorlardı ve Microsoft'un, Edge'i daha da geliştirmek için açık kaynaklı Chromium'u kullanmayı başlayacağını duyurmasına kadar da bu durum değişmedi.
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fayrfoks kullanan kaldımı hala?...