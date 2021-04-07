Microsoft Edge'den Firefox'a Sert Tokat: Edge, Firefox'u Geçti...

Edge'den Firefox'a sert tokat: Mozilla'nın Firefox tarayıcısı, kullanıcılarını Microsoft'un Chromium tabanlı Edge'ine kaptırıyor...

  • Levent Öztürk
Firefox kullanıcılarını Edge'e kaybediyor...
Shutterstock

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

fayrfoks kullanan kaldımı hala?...

Sen de yorum yaz

Enerjisi bitmeyen tellefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Spotify'da "Hey Spotify" Dönemi: Spotify'ı Sesinizle Kontrol Edin!
Cildimizde Bizimler Birlikte Yaşayan Davetsiz Canlılardan Haberdar mısınız?
Apple'ın Bul Uygulaması, Artık Sadece Apple Cihazlarını Bulmayacak
Lenovo'nun Fanlı Oyun Telefonu Legion Phone Duel 2 Tanıtıldı
Samsung Galaxy S9 Sahiplerini Üzecek Güncelleme Haberi

 

 