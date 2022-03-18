LG Beyaz Eşya Kampanyaları ile Tüketicilere Avantajlı Fiyatlar Sunuyor

LG Electronics (LG) birbiri ardına düzenlediği beyaz eşya kampanyaları ile hem tüketicilerin bütçelerine katkı sağlıyor hem de beyaz eşya ihtiyacı olanları LG kalitesi ve ileri teknolojisi ile tanıştırıyor. Kurutucudan bulaşık makinesine, çamaşır makinesinden buzdolaplarına kadar düşük enerji ile yüksek performans sergileyerek enerji verimliliğini artıran LG markalı beyaz eşyalar LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt'larda avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
Buzdolabı Denince Akla LG InstaView Geliyor
Üstün özellikleri ile efsane haline gelen "LG IntaView Door-in-Door™" Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, "tık"lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor; gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.
LG tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, 31 Mart 2022'ye kadar, LG InstaView Buzdolaplarının LGGR-Q31FMKHL modelinde 3000TL, GC-Q22FTQKL, GC-Q247CSBV modellerinde ise 1500 TL'lik indirim sunuluyor.
Buzdolabında Dondurucu Üstte Olur Diyenlere Özel
"LG Dondurucu Üstte Buzdolabı", LG Nature Fresh özelliğiyle, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5 derece aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling?™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.
LG, Tüketiciyi Koruma Haftası'na özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında tüm LG Üstten Buzdolapları, 21 Mart 2022'ya kadar, 750 TL'lik indirimle satışa sunuluyor.
Buharın Gücü ile Ekstra Hijyen
Kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldıran LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, yapay zeka teknolojisi ile makinedeki çamaşırların cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı kendisi seçiyor. LG AIDD teknolojisine sahip Buhar özellikli çamaşır makineleri, farklı cins kumaşlardan oluşan çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlıyor, kumaşı ne olursa olsun tüm çamaşırları bir arada yıkanabiliyor, hassas dokunuşuyla kumaş yıpranmalarının önüne geçiyor.
LG, 31 Mart 2022'ye kadar tüm buhar özellikli çamaşır makineleri alışverişlerinde 1 yıllık UniBaby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediye ediliyor.
Çamaşır Kurutmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı
Sahip olduğu buhar teknolojisi ile en hassas çamaşırları bile özenle kurutan, ilk günkü yumuşaklığına kavuşturan LG Kurutucular, düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisi ile giysilerdeki çekmeyi de minimuma indiriyor. LG kurutucular, kurutma fonksiyonu sona erdiğinde, kendi kendini temizleyerek ekstra efor kaybını önlüyor, tüketici konforu sağlıyor. Mart ayı boyunca, tüm LG markalı kurutma makinelerinde 500 TL'lik indirim sunuluyor.
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