Google, 7 Yıl Önce Beta Olarak Sunduğu Domains'i Nihayet Beta'dan Çıkarttı

Yedi yıl önce Google, kullanıcılara bir alan adı sağlayıcısıyla uğraşmak zorunda kalmadan alan adı satın almanın bir yolunu sunmaya başlamıştı. Google Domains isimli bu hizmet, artık tam teşekküllü bir ürün olarak beta sürümünden çıktı.
Google, bugüne kadar milyonlarca kişinin bir alan adanı yönetmek için hizmeti kullandığını söylüyor. Yıllar içinde Domains'e daha fazla özellik ve araç ekledi. 26 ülkedeki insanlar artık hizmetin tam sürümünü kullanabiliyor.
Tahmin edilebileceği gibi Domains, diğer Google hizmetleriyle bağlantılı olarak sunuluyor. Müşteriler alan adlarını e-posta adreslerinde kullanabiliyor. Google Sites ile bir web sitesi veya mağaza oluşturulabiliyor ve bunu Haritalar'da ve Arama'da bir işletme profilinde kullanmak mümkün.
Google'ın DNS ve güvenlik araçları da bu hizmette yerini alıyor. Ayrıca Wix, Shopify, Squarespace, Weebly ve Bluehost gibi platformlar aracılığıyla Google üzerinden satın alınan bir alan adı için site oluşturma veya mağaza oluşturma seçeneği de var.
Google, Domains'in tamamlanmış bir hizmet haline gelmesi ile beraber, yeni ve geri gelen kullanıcılara 15 Nisan'a kadar indirim sunuluyor. DOMAINS20 koduyla tek bir alan kaydı veya başka bir kayıt kuruluşundan bir alan adı transferinde yüzde 20 indirim almak mümkün.
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