LG devasa 8K OLED TV'sini gösterdi!
LG, Berlin'deki IFA 2018 şovunda dünyanın ilk 8K OLED TV'sini duyurdu!
LG, IFA 2018'de "dünyanın ilk" 8K OLED TV'sini duyurdu. 88 inçlik bu devasa TV, 7680x4320 çözünürlüğe sahip ve izleyicilerin en iyi görselleri sunmak için en iyi kontrast oranını ve gerçek siyahları deneyimlemeleri için 33 milyondan fazla kendini aydınlatan piksele sahip.
LG Home Entertainment Company başkanı Brian Kwon tarafından söylendiği üzere:
"LG'nin ilk 8K OLED TV'si, teknolojik başarının ve ekran teknolojisindeki bir sonraki evrimsel adımın zirvesi. TV sektörünün yeniden şekillendirilmesinde 4K OLED önemli bir rol oynadı ve LG, 8K OLED'in de aynı şeyi yapacağından emin. "
LG'ye göre, 2018'de OLED sevkiyatlarının iki katına çıkması ve 2022'ye kadar dokuz milyon üniteye ulaşması bekleniyor. Ayrıca firma, Premium TV listelerindeki OLED model sayısını artıracağını da söyledi. LG, yeni ürününün henüz emekleme aşamasında olan bir pazarda olduğunu, ancak 2022 yılına kadar 5 milyon ünite büyümesi beklendiğini ve bu pazarın 88 inçlik 8K LG OLED TV gibi ürünlerle yönetilmesini umduğunu da belirtti.
Ne yazık ki LG, TV ile ilgili başka özellikleri açıklamadı ve bir fiyat veya yayın tarihi vermedi. Piyasadaki ilk 8K OLED olması nedeniyle, fiyat etiketinin oldukça yüksek olması beklenebilir. Yine de LG'nin bu büyük televizyonların 2022'de bu kadar popüler olacağına inandığını görmenin ilginç olduğu söylenebilir...
Levent Öztürk
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