LG Display, OLED EX Televizyon Teknolojisini Tanıttı

LG Display, geleneksel OLED ekranlara kıyasla parlaklığı yüzde 30'a kadar artırması beklenen OLED EX isimli yeni OLED teknolojisini tanıttı. Yeni OLED teknolojisinin, mini LED teknolojisinin en büyük kusuru olan parlaklık eksikliğini artırdığı iddia ediliyor.
OLED televizyonlarda her OLED pikseli bağımsız olarak ışık yayıyor, yani her piksel tamamen açık veya kapalı olabilir. Bu sayede yeni nesil televizyonlarda, daha çok LED TV'lerde gördüğümüz "çiçeklenme" efekti olmadan mükemmel siyahlar gösterilmesine olanak tanıyan bu teknolojinin en büyük handikabı ise, OLED TV'lerde yer alan piksellerin LED TV'lerin parlaklık seviyesine ulaşamıyor oluşu. Mevcut OLED panelleri yaklaşık 500 – 600 nit seviyesine kadar parlaklık sağlayabilirken, mini LED teknolojisi ise 2000 nit ve daha üzerine çıkabiliyor.
OLED piksel setlerini daha parlak hale getirmek üzere tasarlanan OLED EX teknolojisi ise (Evolution/eXperience) ışık yayan diyotların daha güçlü ışık yaymasını sağlamak için döteryum bileşiklerini kullanıyor. LG Display bu yeni teknolojisi için, "Döteryum bileşikleri stabilize edildiğinde ekranın daha parlak ışık yaymasına izin verirken, yüksek verimlilik seviyesini de uzun süre koruyor," şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu zamanla göreceğiz.
OLED EX'in ayrıca gelişmiş renk doğruluğu sağladığı ve 8K ekranda 33 milyon OLED diyotun kullanımını pekiştirmek adına çeşitli algoritmalar kullandığı da açıklananlar arasında. LG ayrıca 65 inç OLED ekranlarda kalınlığı yüzde 30 ve çerçeve boyutunu da 6 mm'den 4 mm'ye düşürerek televizyon tasarımlarını yenilediğini de etkinlikte açıkladı.
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